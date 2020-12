BTG Pactual dá acesso a fundo global de tecnologia da Janus Henderson

Em meio à busca por diversificação com ativos internacionais, investidores brasileiros poderão ter acesso a um dos principais fundos de tecnologia da gestora britânica Janus Henderson, que possui cerca de 300 bilhões de dólares sob gestão. Isso será possível graças ao lançamento pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) do fundo feeder que irá investir na Janus Henderson Horizon Global Technology.

Lançado em 1996, o fundo britânico busca retornos de longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações de empresas de tecnologia do mundo todo. Nos últimos dez anos, seu retorno anualizado foi de 15,2% e, nos últimos cinco anos, de 21,7%.

Até o fim de outubro, a Henderson Horizon Global Technology, tinha posições relevantes nas principais empresas do setor localizadas nos Estados Unidos, mas também em grandes companhias da Ásia, como Samsung, Tencent, Alibaba e Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Entre as políticas do fundo britânico está a de investir com foco em tendências que estão moldando o setor de tecnologia, além da busca pelas melhores oportunidades sem qualquer restrição geográfica. Sozinho, a Horizon Global Technology possui 3,5 bilhões de dólares sob gestão. Desse total, 81,3% estava alocado no mercado americano até o fim do terceiro trimestre e 10,1% em mercados emergentes. Investimentos no Pacífico, Europa e Reino Unidos representavam, respectivamente, 4,9%, 1,6% e 1,1% do fundo.

No mesmo período, o portfólio da Horizon Global Technology era formado majoritariamente por ações de empresas com mais de 50 bilhões de dólares de valor de mercado, enquanto 13% estava em companhias com valor de mercado de 20 bilhões a 50 bilhões de dólares e 13,7% em papéis de empresas com valor de mercado abaixo de 20 bilhões de dólares.

“Nossa parceria com o BTG Pactual e o lançamento deste novo fundo feeder nos aproxima dos clientes brasileiros e nos permite apresentar nossa expertise em investimento. A Janus Henderson está comprometida com o desenvolvimento e aumento de sua presença no Brasil, e o lançamento desse novo fundo é um importante primeiro passo nessa direção”, afirma Ignacio De La Maza, diretor de intermediação e América Latina da Janus Henderson Group.

Já disponibilizado na plataforma do BTG Pactual, o fundo feeder da Janus Henderson Horizon Global Technology tem aplicação mínima de 5.000 reais e está aberto para investidores institucionais e qualificados, ou seja, com mais de 1 milhão de reais em investimento. Atrelado ao dólar, em reais, sua rentabilidade também depende da variação cambial.