BTG Pactual inclui Suzano e mais duas ações em carteira para América Latina

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com o fechamento do mercado — desta quinta-feira, 18, apresentou os seguintes destaques:

1) Seguindo piora no exterior e virada das ações da Petrobras (PETR3; PETR4), o Ibovespa quebrou sequência de três altas e caiu 1% nesta sessão. A estatal, que chegou a subir 4,6%, fechou em baixa, acompanhando a reversão da alta dos preços do petróleo registrada mais cedo.

2) Com o dia negativo no mercado, só 13 das 81 ações do índice fecharam em alta. Entre elas, as da Suzano (SUZ3), que avançaram pelo sexto pregão seguido e voltaram a renovar máxima histórica.

3) O BTG Pactual atualizou hoje seu portfólio para América Latina trazendo três novidades para o mês de fevereiro: com a inclusão dos papéis de Suzano (SUZB3), Totvs (TOTS3) e Rede D'Or (RDOR3).

O banco reforçou ainda recomendação outperform (exposição acima da média) para Brasil, com 65% da carteira alocada em papéis brasileiros. Fazem parte da lista ainda B3 (B3SA3), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4).

4) O dia foi marcado também pela estreia da CSN Mineração (CMIN3) na Bolsa com alta de 6%.

