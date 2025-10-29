Você ainda investe só no Brasil? Veja por que é hora de olhar para fora com o guia do BTG Pactual

(zamrznutitonovi/envato)
Redatora
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10h11.
Investir no exterior deixou de ser uma alternativa exclusiva para grandes fortunas e passou a ser uma estratégia inteligente de diversificação e proteção patrimonial.
Em um cenário global em constante transformação, o BTG Pactual lança um e-book gratuito que ensina, passo a passo, como aplicar recursos em ativos internacionais com segurança, clareza e planejamento.
O investimento internacional é uma forma eficiente de acessar economias mais sólidas, reduzir riscos locais e proteger o patrimônio da volatilidade cambial.
Quer investir além das fronteiras? Baixe gratuitamente o e-book do BTG Pactual e descubra como diversificar sua carteira global.
Quando há inflação alta, desvalorização da moeda ou incertezas econômicas e políticas, ter parte do portfólio fora do país ajuda a equilibrar resultados e garantir estabilidade.
Além disso, é importante levar em consideração que não faz sentido o investidor brasileiro concentrar investimentos dentro do país quando o Brasil representa apenas 2% do PIB mundial, segundo levantamento da Austin Rating. Ou seja, quando 98% da riqueza mundial está fora do país.
Segundo a Forbes, em 2022 apenas 2% da poupança dos brasileiros estava aplicada fora do país. Para se ter uma ideia, países comparáveis ao Brasil, como Chile e México, possuem percentuais muito maiores: cerca de 50% e 16%, respectivamente, da poupança alocada em ativos no exterior.
Ao diversificar globalmente, o investidor pode participar de setores e empresas que não estão disponíveis na Bolsa brasileira, como tecnologia, saúde e energia — ampliando o potencial de crescimento da carteira.
O e-book do BTG Pactual foi desenvolvido para investidores de todos os perfis, do iniciante ao experiente. O conteúdo apresenta:
Tudo explicado com linguagem acessível e didática, para que qualquer pessoa possa entender como construir uma carteira global sólida, sem complicações.
O BTG Pactual destaca três pilares fundamentais para quem busca expandir horizontes:
Proteja e busque ampliar seu patrimônio com investimentos internacionais.
Esses fatores combinados fazem dos investimentos internacionais uma estratégia de longo prazo essencial para quem deseja estabilidade e potencial de crescimento.
Com experiência global e uma plataforma de investimentos completa, o BTG Pactual oferece todo o suporte necessário para quem quer investir fora do país com confiança.
O Banco disponibiliza análises especializadas, estrutura internacional e atendimento personalizado, garantindo uma experiência segura e eficiente para cada perfil de investidor.
Além disso, o BTG também assessora seus clientes por meio do programa “Investindo pelo Mundo”, uma iniciativa que traz especialistas para acompanhar o investidor em cada etapa de sua jornada financeira, oferecendo conteúdos exclusivos, orientações estratégicas e acesso direto às melhores oportunidades globais.
Investir no exterior é mais do que diversificar — é abrir novas possibilidades de crescimento.
Com o guia gratuito do BTG Pactual, você aprende a dar os primeiros passos com segurança e começa a construir uma carteira global de verdade.
Invista no exterior com segurança e conhecimento.
*Serviços relacionados a investimentos nos EUA são oferecidos pelo BTG Pactual US Capital, LLC, uma corretora de investimentos registrada perante a SEC e membro da FINRA e SIPC. Maiores informações sobre o BTG Pactual US, incluindo custos e taxas, podem ser acessadas através do link http://www.btgpactual.us/disclosures