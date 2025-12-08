Previdência além da aposentadoria: por que o BTG Pactual quer transformar seu futuro financeiro?

Durante muito tempo, investir em Previdência Privada era visto apenas como uma forma de garantir renda na aposentadoria, mas esse conceito ficou no passado.

Em um cenário de juros estruturalmente mais baixos, maior complexidade tributária e necessidade crescente de planejamento patrimonial, esse produto passou a ocupar um espaço estratégico na carteira de investidores de todos os perfis.

No BTG Pactual, o maior Banco de investimentos da América Latina, a Previdência Privada é tratada como um pilar de longo prazo capaz de unir eficiência fiscal, flexibilidade e construção de riqueza de forma contínua. Com isso, seu patrimônio trabalha por você, sem engessos e com acompanhamento especializado.

Construa seu futuro financeiro com inteligência. Simule agora sua Previdência no BTG Pactual

Benefícios que vão muito além da aposentadoria

A Previdência oferecida pelo BTG Pactual combina vantagens que respondem às principais dores do investidor brasileiro:

Complemento de renda com independência

Depender exclusivamente da Previdência Social já não é uma opção realista para quem busca estabilidade futura. Os planos do BTG Pactual permitem projetar e construir um futuro mais seguro, com previsibilidade e liberdade de escolha.

Benefício fiscal relevante

Nos planos PGBL, é possível abater até 12% da renda bruta anual tributável na declaração completa de Imposto de Renda, um dos incentivos fiscais mais poderosos do mercado para quem pensa no longo prazo.

Flexibilidade total

O investidor pode realizar portabilidade de fundos ou seguradoras, mudar a estratégia dentro da Previdência sem resgatar recursos e ajustar aportes conforme o momento de vida, sem burocracia.

Planejamento sucessório eficiente

Um dos diferenciais mais estratégicos é que a Previdência não entra em inventário. Isso garante agilidade, organização e proteção familiar em situações delicadas.

Ausênciade come-cotas

Diferentemente de fundos tradicionais, a Previdência não sofre antecipação de IR semestral. Isso permite que o dinheiro permaneça rendendo de forma integral, potencializando retornos.

Portabilidade: a vantagem de trazer seu plano para o BTG Pactual

Para quem já possui Previdência em outra instituição, a portabilidade para o BTG Pactual oferece vantagens exclusivas:

Taxa zero para investir (sem custódia, entrada, saída)



Processo 100% digital pelo app



Assessoria especializada para compor sua carteira previdenciária



Flexibilidade total em contribuições e trocas de fundo

A migração é rápida e segura — e pode representar uma melhora significativa na performance e na estratégia de longo prazo.

PGBL ou VGBL? Entenda qual é o plano ideal para você

PGBL: mais eficiente para quem declara IR completo

Indicado para quem contribui ao INSS ou regime próprio. Permite deduzir até 12% da renda bruta anual. O IR incide sobre o valor total no resgate.

VGBL: ideal para declaração simplificada

O imposto incide apenas sobre os rendimentos. É recomendado para quem não faz declaração completa ou deseja investir acima do limite com benefício fiscal do PGBL.

Veja quanto seu patrimônio pode render no longo prazo. Use o simulador gratuito do BTG Pactual

Tributação progressiva ou regressiva: qual escolher?

A forma de tributação deve ser alinhada ao prazo e aos objetivos:

Progressiva

Segue a tabela tradicional do IR. Recomendada para quem deseja liquidez em prazos menores.

Regressiva

As alíquotas diminuem com o tempo, chegando a 10% após 10 anos, uma das menores do mercado financeiro. É a alternativa preferida para metas de longo prazo e acumulação patrimonial.

Simulador de Previdência: decisões mais inteligentes em poucos cliques

O BTG Pactual oferece um Simulador de Previdência Privada que auxilia o investidor a:

Identificar seu perfil;



Definir objetivos;



Entender aportes ideais;



Visualizar cenários de rendimento;



Planejar o futuro com base em dados claros.

É uma ferramenta gratuita, prática e alinhada à metodologia dos especialistas do Banco, desenhada para transformar metas financeiras em estratégias reais.

Descubra o plano ideal para você em menos de 2 minutos. Acesse o simulador de Previdência do BTG