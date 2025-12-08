Previdência além da aposentadoria: por que o BTG Pactual quer transformar seu futuro financeiro?

(dolgachov/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09h21.
Durante muito tempo, investir em Previdência Privada era visto apenas como uma forma de garantir renda na aposentadoria, mas esse conceito ficou no passado.
Em um cenário de juros estruturalmente mais baixos, maior complexidade tributária e necessidade crescente de planejamento patrimonial, esse produto passou a ocupar um espaço estratégico na carteira de investidores de todos os perfis.
No BTG Pactual, o maior Banco de investimentos da América Latina, a Previdência Privada é tratada como um pilar de longo prazo capaz de unir eficiência fiscal, flexibilidade e construção de riqueza de forma contínua. Com isso, seu patrimônio trabalha por você, sem engessos e com acompanhamento especializado.
Construa seu futuro financeiro com inteligência. Simule agora sua Previdência no BTG Pactual
A Previdência oferecida pelo BTG Pactual combina vantagens que respondem às principais dores do investidor brasileiro:
Depender exclusivamente da Previdência Social já não é uma opção realista para quem busca estabilidade futura. Os planos do BTG Pactual permitem projetar e construir um futuro mais seguro, com previsibilidade e liberdade de escolha.
Nos planos PGBL, é possível abater até 12% da renda bruta anual tributável na declaração completa de Imposto de Renda, um dos incentivos fiscais mais poderosos do mercado para quem pensa no longo prazo.
O investidor pode realizar portabilidade de fundos ou seguradoras, mudar a estratégia dentro da Previdência sem resgatar recursos e ajustar aportes conforme o momento de vida, sem burocracia.
Um dos diferenciais mais estratégicos é que a Previdência não entra em inventário. Isso garante agilidade, organização e proteção familiar em situações delicadas.
Diferentemente de fundos tradicionais, a Previdência não sofre antecipação de IR semestral. Isso permite que o dinheiro permaneça rendendo de forma integral, potencializando retornos.
Para quem já possui Previdência em outra instituição, a portabilidade para o BTG Pactual oferece vantagens exclusivas:
A migração é rápida e segura — e pode representar uma melhora significativa na performance e na estratégia de longo prazo.
Indicado para quem contribui ao INSS ou regime próprio. Permite deduzir até 12% da renda bruta anual. O IR incide sobre o valor total no resgate.
O imposto incide apenas sobre os rendimentos. É recomendado para quem não faz declaração completa ou deseja investir acima do limite com benefício fiscal do PGBL.
Veja quanto seu patrimônio pode render no longo prazo. Use o simulador gratuito do BTG Pactual
A forma de tributação deve ser alinhada ao prazo e aos objetivos:
Segue a tabela tradicional do IR. Recomendada para quem deseja liquidez em prazos menores.
As alíquotas diminuem com o tempo, chegando a 10% após 10 anos, uma das menores do mercado financeiro. É a alternativa preferida para metas de longo prazo e acumulação patrimonial.
O BTG Pactual oferece um Simulador de Previdência Privada que auxilia o investidor a:
É uma ferramenta gratuita, prática e alinhada à metodologia dos especialistas do Banco, desenhada para transformar metas financeiras em estratégias reais.
Descubra o plano ideal para você em menos de 2 minutos. Acesse o simulador de Previdência do BTG