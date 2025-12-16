Invest

Por que o BTG Pactual vê nos precatórios uma oportunidade estratégica para credores

Banco oferece alternativa para antecipar valores, organizar fluxo de caixa e dar liquidez a créditos judiciais

Especialista em reestruturação financeira (Mike Watson/Thinkstock)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09h22.

Para muitos credores, ter um precatório reconhecido pela Justiça significa, ao mesmo tempo, um direito garantido e uma incerteza: quando esse valor será efetivamente pago?  

A morosidade no pagamento por parte de entes públicos faz com que empresas e pessoas físicas convivam com um ativo relevante no papel, mas sem liquidez no dia a dia. 

Com foco em oferecer soluções financeiras completas, o BTG Pactual atua na antecipação de precatórios, permitindo que os clientes do Banco recebam esses valores de forma antecipada, com avaliação jurídica e de risco voltada exclusivamente para esse processo. 

Quer saber como antecipar o valor dos seus precatórios? Conheça as alternativas estruturadas do BTG Pactual para empresas e pessoas físicas. Saiba mais  

O que são precatórios e por que eles importam 

Precatórios são ordens de pagamento emitidas pelo poder judiciário contra o poder público (união, estados ou municípios), após o trânsito em julgado de um processo em que o governo é condenado a pagar uma indenização ou valor devido. 

Na prática, isso significa que o credor já venceu a ação, mas depende da programação orçamentária do ente público para receber. Em muitos casos, isso pode levar anos, afetando: 

  • Empresas, que deixam de utilizar esses recursos em investimentos, capital de giro ou redução de endividamento.
     
  • Pessoas físicas, que não conseguem incorporar esse valor ao seu planejamento patrimonial e sucessório. 

É nesse contexto que entram as alternativas estruturadas com precatórios, que permitem antecipar, organizar ou utilizar esses créditos como parte de uma estratégia financeira mais ampla.  

Ou seja, antecipar o valor que, de outra forma, poderia demorar anos para ser recebido. 

Como o BTG Pactual atua com precatórios 

Como um dos maiores Bancos de investimento da América Latina, o BTG Pactual dispõe de equipes dedicadas à análise jurídica, financeira e de risco para operações com precatórios. O Banco pode atuar, conforme o perfil e o caso, em frentes como: 

  • Estruturação de operações de antecipação de recebíveis de precatórios;
     
  • Compra ou cessão de créditos, conforme avaliação da qualidade e natureza do precatório; 

 

  • Apoio consultivo, avaliando cenários, prazos e alternativas possíveis dentro da legislação aplicável. 

Você ou sua empresa têm precatórios a receber? Veja como o BTG Pactual pode ajudar a estruturar alternativas de antecipação e gestão 

Tudo isso com o respaldo de um banco que combina solidez, governança e experiência em operações complexas. 

Benefícios para empresas e pessoas físicas 

Ao estruturar operações com precatórios, o BTG Pactual busca oferecer caminhos para que o credor possa: 

  • Antecipar o valor que, de outra forma, poderia demorar anos para ser recebido;
     
  • Reduzir incertezas ligadas ao calendário de pagamento do setor público;
     
  • Reforçar o fluxo de caixa, seja para investimentos, reorganização financeira ou necessidades pessoais;
     
  • Planejar melhor o patrimônio, incorporando o precatório à estratégia de longo prazo. 

Para empresas, a utilização de precatórios pode ainda ser integrada a projetos de otimização de estrutura de capital e de gestão de passivos, sempre respeitando as normas legais e regulatórias. 

Processo estruturado e análise especializada 

Cada operação com precatórios exige uma avaliação cuidadosa. Por isso, o BTG Pactual adota um processo estruturado, que normalmente envolve: 

  1. Análise jurídica do crédito, considerando o ente público devedor, o estágio do processo, eventuais riscos e a previsibilidade de pagamento.
     
  1. Avaliação financeira, levando em conta valor de face, prazos estimados e estrutura da operação.
     
  1. Definição do modelo de solução, que pode envolver aquisição, antecipação ou outro formato compatível com o perfil do cliente. 

Esse olhar multidisciplinar — jurídico, financeiro e de risco — é o que permite transformar um direito creditório complexo em uma solução financeira concreta, alinhada às necessidades do credor. 

BTG Pactual como parceiro em soluções com precatórios 

Com atuação global e histórico em operações estruturadas, o BTG Pactual se posiciona como um parceiro para credores que desejam tratar precatórios não apenas como um título a receber no futuro, mas como parte ativa de sua estratégia financeira. 

Por meio de uma abordagem técnica, criteriosa e em conformidade com a legislação, o banco oferece alternativas para gerar liquidez, reduzir incertezas e aprimorar o planejamento financeiro de pessoas físicas e jurídicas. 

Precisa de um olhar especializado para seus créditos judiciais? Conte com a experiência do BTG Pactual em operações com precatórios 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual Investimentos

