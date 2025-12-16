Por que o BTG Pactual vê nos precatórios uma oportunidade estratégica para credores

Para muitos credores, ter um precatório reconhecido pela Justiça significa, ao mesmo tempo, um direito garantido e uma incerteza: quando esse valor será efetivamente pago?

A morosidade no pagamento por parte de entes públicos faz com que empresas e pessoas físicas convivam com um ativo relevante no papel, mas sem liquidez no dia a dia.

Com foco em oferecer soluções financeiras completas, o BTG Pactual atua na antecipação de precatórios, permitindo que os clientes do Banco recebam esses valores de forma antecipada, com avaliação jurídica e de risco voltada exclusivamente para esse processo.

O que são precatórios e por que eles importam

Precatórios são ordens de pagamento emitidas pelo poder judiciário contra o poder público (união, estados ou municípios), após o trânsito em julgado de um processo em que o governo é condenado a pagar uma indenização ou valor devido.

Na prática, isso significa que o credor já venceu a ação, mas depende da programação orçamentária do ente público para receber. Em muitos casos, isso pode levar anos, afetando:

Empresas , que deixam de utilizar esses recursos em investimentos, capital de giro ou redução de endividamento.



Pessoas físicas , que não conseguem incorporar esse valor ao seu planejamento patrimonial e sucessório.

É nesse contexto que entram as alternativas estruturadas com precatórios, que permitem antecipar, organizar ou utilizar esses créditos como parte de uma estratégia financeira mais ampla.

Como o BTG Pactual atua com precatórios

Como um dos maiores Bancos de investimento da América Latina, o BTG Pactual dispõe de equipes dedicadas à análise jurídica, financeira e de risco para operações com precatórios. O Banco pode atuar, conforme o perfil e o caso, em frentes como:

Estruturação de operações de antecipação de recebíveis de precatórios;



Compra ou cessão de créditos , conforme avaliação da qualidade e natureza do precatório;

Apoio consultivo , avaliando cenários, prazos e alternativas possíveis dentro da legislação aplicável.

Tudo isso com o respaldo de um banco que combina solidez, governança e experiência em operações complexas.

Benefícios para empresas e pessoas físicas

Ao estruturar operações com precatórios, o BTG Pactual busca oferecer caminhos para que o credor possa:

Antecipar o valor que, de outra forma, poderia demorar anos para ser recebido;



Reduzir incertezas ligadas ao calendário de pagamento do setor público;



Reforçar o fluxo de caixa , seja para investimentos, reorganização financeira ou necessidades pessoais;



Planejar melhor o patrimônio , incorporando o precatório à estratégia de longo prazo.

Para empresas, a utilização de precatórios pode ainda ser integrada a projetos de otimização de estrutura de capital e de gestão de passivos, sempre respeitando as normas legais e regulatórias.

Processo estruturado e análise especializada

Cada operação com precatórios exige uma avaliação cuidadosa. Por isso, o BTG Pactual adota um processo estruturado, que normalmente envolve:

Análise jurídica do crédito , considerando o ente público devedor, o estágio do processo, eventuais riscos e a previsibilidade de pagamento.



Avaliação financeira , levando em conta valor de face, prazos estimados e estrutura da operação.



Definição do modelo de solução , que pode envolver aquisição, antecipação ou outro formato compatível com o perfil do cliente.

Esse olhar multidisciplinar — jurídico, financeiro e de risco — é o que permite transformar um direito creditório complexo em uma solução financeira concreta, alinhada às necessidades do credor.

BTG Pactual como parceiro em soluções com precatórios

Com atuação global e histórico em operações estruturadas, o BTG Pactual se posiciona como um parceiro para credores que desejam tratar precatórios não apenas como um título a receber no futuro, mas como parte ativa de sua estratégia financeira.

Por meio de uma abordagem técnica, criteriosa e em conformidade com a legislação, o banco oferece alternativas para gerar liquidez, reduzir incertezas e aprimorar o planejamento financeiro de pessoas físicas e jurídicas.

