Onde Investir 2025: relatório do BTG Pactual aponta os ativos mais promissores do segundo semestre

Equipe de Research do BTG Pactual, reconhecida como a melhor da América Latina, apresenta análises estratégicas para proteger e multiplicar patrimônio

(staticnak1983/Getty Images)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h03.

Tomar decisões de investimento exige clareza diante de cenários econômicos em constante mudança. Pensando nisso, o BTG Pactual, maior Banco de investimentos da América Latina, lançou o relatório “Onde Investir 2025” 

O material oferece uma visão aprofundada desde a renda fixa até os criptoativos. Com ele, é possível descobrir quais são os investimentos mais promissores para o segundo semestre de 2025. 

Um guia completo para investidores de todos os perfis 

Com acesso gratuito, o material foi desenvolvido para atender tanto quem está começando no mundo dos investimentos quanto os investidores mais experientes. É uma oportunidade para quem deseja explorar novas classes de ativos com orientação estratégica e embasamento técnico. 

A partir de análises técnicas detalhadas, o material mostra oportunidades para proteger o patrimônio da inflação, diversificar portfólio e buscar crescimento de longo prazo. 

Além disso, o documento é resultado de um trabalho rigoroso. No primeiro semestre de 2025, os ativos recomendados pela equipe do BTG Pactual registraram rentabilidade de mais de 30%, reforçando a credibilidade das projeções apresentadas para os próximos meses. 

O que você vai encontrar no relatório 

O relatório apresenta estratégias divididas em quatro pilares principais: 

  • Renda Fixa: ativos que garantem estabilidade e proteção em meio às oscilações do mercado.
     
  • Fundos Imobiliários: opções com potencial de renda mensal consistente e diversificação. 

  • Criptoativos: uma análise criteriosa do universo digital, destacando projetos promissores e gestão de risco.
     
  • Ações: papéis selecionados com base em fundamentos sólidos e alto potencial de valorização. 

Cenário macroeconômico sob perspectiva nacional e internacional 

Além das recomendações de ativos, o relatório traz análises macroeconômicas completas, contextualizando movimentos do mercado brasileiro e global.  

A leitura é ideal para quem deseja tomar decisões embasadas, alinhando oportunidades de investimento ao planejamento financeiro pessoal ou empresarial. 

Baixe agora o relatório completo e invista com mais segurança no 2º semestre 

Com as mudanças constantes no cenário econômico, ter uma visão clara das melhores oportunidades de investimento faz toda a diferença.  

O relatório “Onde Investir 2025” reúne análises da premiada equipe de Research do BTG Pactual, com recomendações detalhadas para quem deseja proteger o patrimônio, diversificar a carteira e identificar ativos de alto potencial. 

Baixar o material é gratuito e simples. Em poucos cliques, você terá acesso a um conteúdo completo, com dados, projeções e estratégias para guiar suas decisões financeiras nos próximos meses. Não perca a oportunidade de investir com informação de qualidade e visão estratégica. 

