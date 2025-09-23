Onde Investir 2025: relatório do BTG Pactual aponta os ativos mais promissores do segundo semestre

(staticnak1983/Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h03.
Tomar decisões de investimento exige clareza diante de cenários econômicos em constante mudança. Pensando nisso, o BTG Pactual, maior Banco de investimentos da América Latina, lançou o relatório “Onde Investir 2025”.
O material oferece uma visão aprofundada desde a renda fixa até os criptoativos. Com ele, é possível descobrir quais são os investimentos mais promissores para o segundo semestre de 2025.
Descubra onde investir no 2º semestre de 2025! Baixe o relatório gratuito do BTG Pactual com análises exclusivas. Decisões estratégicas começam com informação de qualidade
Com acesso gratuito, o material foi desenvolvido para atender tanto quem está começando no mundo dos investimentos quanto os investidores mais experientes. É uma oportunidade para quem deseja explorar novas classes de ativos com orientação estratégica e embasamento técnico.
A partir de análises técnicas detalhadas, o material mostra oportunidades para proteger o patrimônio da inflação, diversificar portfólio e buscar crescimento de longo prazo.
Além disso, o documento é resultado de um trabalho rigoroso. No primeiro semestre de 2025, os ativos recomendados pela equipe do BTG Pactual registraram rentabilidade de mais de 30%, reforçando a credibilidade das projeções apresentadas para os próximos meses.
O relatório apresenta estratégias divididas em quatro pilares principais:
Proteja e multiplique seu patrimônio! Receba o guia Onde Investir com recomendações da equipe de Research do BTG Pactual e planeje seus próximos passos com visão de mercado
Além das recomendações de ativos, o relatório traz análises macroeconômicas completas, contextualizando movimentos do mercado brasileiro e global.
A leitura é ideal para quem deseja tomar decisões embasadas, alinhando oportunidades de investimento ao planejamento financeiro pessoal ou empresarial.
Com as mudanças constantes no cenário econômico, ter uma visão clara das melhores oportunidades de investimento faz toda a diferença.
O relatório “Onde Investir 2025” reúne análises da premiada equipe de Research do BTG Pactual, com recomendações detalhadas para quem deseja proteger o patrimônio, diversificar a carteira e identificar ativos de alto potencial.
Baixar o material é gratuito e simples. Em poucos cliques, você terá acesso a um conteúdo completo, com dados, projeções e estratégias para guiar suas decisões financeiras nos próximos meses. Não perca a oportunidade de investir com informação de qualidade e visão estratégica.
Invista com clareza e confiança. Acesse gratuitamente as melhores oportunidades de 2025 neste relatório completo