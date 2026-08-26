No Banco PAN, carro ou moto parados na garagem viram crédito com juros a partir de 1,6% ao mês

Quando o orçamento aperta e a conta não fecha no fim do mês, boa parte das famílias brasileiras recorre ao empréstimo pessoal. Mas há uma alternativa que costuma pesar menos no bolso: usar o próprio carro ou moto, já quitado, como garantia para conseguir dinheiro.

É o chamado empréstimo com garantia de veículo, também conhecido como refinanciamento de veículo.

No Banco PAN, essa modalidade tem juros a partir de 1,6% ao mês, taxa consideravelmente menor que a praticada no crédito pessoal sem garantia. A lógica é simples: como o veículo fica vinculado ao contrato até a quitação da dívida, o risco de calote para o banco diminui, e essa segurança se traduz em juros mais baixos para quem contrata.

Quer saber quanto o seu carro ou moto pode liberar em crédito? Faça uma simulação gratuita com o Banco PAN e descubra as condições disponíveis para o seu veículo. Simular empréstimo com garantia de veículo

Como funciona a garantia

O processo começa com a avaliação do carro ou da moto, geralmente pela tabela FIPE, referência de mercado para o valor de veículos usados. A partir desse valor, o banco define quanto pode ser liberado em crédito.

Durante o contrato, o veículo continua na garagem de casa e no uso do dia a dia. O mecanismo se chama alienação fiduciária: a propriedade fica vinculada ao banco até o fim do pagamento das parcelas, mas quem contratou o empréstimo segue usando o bem normalmente, inclusive para trabalhar.

No Banco PAN, todo o processo pode ser feito de forma digital, com acompanhamento pelo aplicativo.

Para contratar, o veículo precisa estar com a documentação em dia, sem multas e com o IPVA quitado, e dentro do limite de idade aceito pelo banco: até 20 anos de fabricação para carros e 13 anos para motos.

Quem já tem financiamento também pode contratar

Um ponto que costuma gerar dúvida é achar que o veículo precisa estar 100% quitado para entrar na garantia. No Banco PAN, isso não é obrigatório e quem ainda está pagando o financiamento do carro ou da moto com a instituição também pode refinanciar.

Nesse formato, o valor solicitado cobre o saldo que falta pagar do financiamento atual e ainda pode liberar uma quantia extra em dinheiro, batizada pelo banco de "troco". O veículo passa a ser a garantia do novo contrato, geralmente com condições mais flexíveis que as do financiamento original.

A moto de trabalho do motoboy também vale como garantia

Para quem vive de entrega por aplicativo, a moto não é só um meio de transporte, é a ferramenta de trabalho que garante o sustento todo mês — e é justamente esse bem que pode virar crédito, sem precisar deixar de rodar com ela.

O Banco PAN não é novo nesse segmento. Segundo Thiago Almeida, superintendente executivo de produtos e planejamento comercial da instituição, o banco é um dos principais players no financiamento de motos no país, com 35% de participação de mercado, o que ajudou a estruturar sua expertise em crédito com garantia de veículo.

Carro ou moto parado não precisa virar só despesa. Simule agora o empréstimo com garantia de veículo do Banco PAN e organize as contas sem sair de casa. Simule pelo site do Banco PAN

Grande parte dos clientes que já financiaram a moto pelo PAN pode usar o mesmo veículo, agora quitado, para acessar esse novo crédito, com prazos de pagamento que podem chegar a 60 meses.

O que dizem os clientes que já contrataram

No Reclame Aqui, o Banco PAN tem reputação classificada como boa, com nota em torno de 7,2 a 8 pontos em uma escala de 10. Mais de 70% dos clientes que avaliaram o atendimento afirmam que voltariam a fazer negócio com o banco, e a instituição resolve cerca de 83% das reclamações recebidas.

O PAN também aparece entre as mais citadas em comparativos de mercado sobre empréstimo com garantia de veículo, ao lado de nomes como BV, Santander e Bradesco.

Antes de fechar contrato, vale simular as condições e confirmar o valor das parcelas em relação à renda mensal, já que o veículo, seja carro ou moto, continua como garantia até a última parcela ser paga.

Processo 100% digital, com juros a partir de 1,6% ao mês. Faça sua simulação no Banco PAN e veja quanto seu veículo pode liberar. Acessar simulação