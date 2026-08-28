No Banco Pan, aposentado pode receber o consignado em até 30 minutos; veja como

Aposentados e pensionistas do INSS que contratam o empréstimo consignado podem ver o dinheiro na conta em até 30 minutos após a averbação, segundo dados do Banco Pan. Já servidores públicos e militares costumam esperar entre 2 e 5 dias úteis, prazo que varia conforme o convênio entre o órgão e o banco escolhido.

A diferença de velocidade tem explicação: o consignado é a única linha de crédito em que o desconto da parcela acontece antes de o dinheiro chegar à conta do cliente.

Esse mecanismo (descontar direto do benefício ou do salário, sem depender de boleto ou cobrança posterior) reduz o risco de inadimplência para o banco e permite taxas mais baixas.

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Por que o consignado tem juros menores

O empréstimo consignado é destinado a grupos específicos: aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e militares. Como o risco de calote é menor, os bancos conseguem oferecer taxas abaixo das praticadas no crédito pessoal comum.

Hoje, o teto de juros definido para o consignado do INSS é de 1,8% ao mês, segundo dados do Banco Central levantados pela Serasa.

As taxas efetivas variam entre instituições: em abril deste ano, o Nubank aparecia com a menor taxa para o INSS (1,48% ao mês), enquanto o Banco Pan opera com taxas a partir de 1,31% ao mês para o público que já é correntista.

O passo a passo até o dinheiro cair na conta

Simulação do valor e das parcelas, informando CPF e dados básicos

Envio da proposta para análise de crédito e consulta à margem consignável disponível

Confirmação da operação, com validação biométrica pelo aplicativo Meu INSS ou pelos canais do órgão empregador

Averbação do contrato, etapa em que o desconto passa a valer sobre o benefício ou salário

Liberação do valor na conta indicada

Para quem já recebe o benefício pelo INSS, esse processo tende a ser mais rápido por causa da integração digital entre o banco e os sistemas da Previdência. Já para servidores públicos e militares, a validação depende do convênio entre o órgão e a instituição financeira, o que explica o prazo mais longo.

Como saber se a contratação foi aprovada

O andamento do pedido pode ser acompanhado direto pelo aplicativo Meu INSS, com login e senha cadastrados no Gov.br. Na área de empréstimos, é possível conferir se a proposta já foi processada e se a margem consignável foi reservada.

Vale reforçar: nenhum banco cobra taxa antecipada nem pede depósito para "liberar" o crédito. Contatos com esse tipo de pedido costumam ser tentativa de golpe e devem ser reportados diretamente à central de atendimento da instituição.

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O que considerar antes de contratar

A margem consignável, ou seja, o limite do salário ou benefício que pode ser comprometido com o desconto, costuma ser de até 35% da renda líquida. Antes de fechar negócio, vale comparar taxas entre instituições, já que a diferença de poucos décimos ao mês pode representar um valor considerável ao longo do contrato.

O Banco Pan, por exemplo, mantém reputação "Ótimo" no Reclame Aqui, com nota 8,0, o que ajuda a avaliar a experiência de quem já contratou o produto.

Para quem precisa resolver um imprevisto ou quitar uma dívida mais cara, o consignado segue sendo uma das formas mais rápidas de acessar crédito com taxas competitivas, desde que a contratação seja feita com atenção ao prazo e às condições oferecidas por cada banco.

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