Conheça o Kinvo, uma plataforma para organizar e acompanhar todos os investimentos em um só lugar

Manter uma carteira de investimentos organizada é um desafio comum para muitos investidores. Contas em diferentes corretoras, ativos espalhados em instituições diversas e a dificuldade de consolidar informações acabam dificultando a análise do patrimônio.

Foi para resolver esse problema que surgiu oKinvo, uma plataforma de apoio ao investidor que centraliza todos os seus investimentos em um só lugar. Sua missão é simplificar a rotina de quem investe, oferecendo praticidade e clareza em um ambiente digital seguro e inovador.

Um olhar unificado sobre seu patrimônio

Com o Kinvo, o investidor consegue acompanhar ativos de diferentes instituições em uma única tela, sem precisar acessar múltiplas plataformas.

A ferramenta organiza e atualiza automaticamente as informações, oferecendo visão completa e transparente do portfólio de investimentos. Essa centralização é fundamental para quem deseja tomar decisões mais conscientes, já que facilita o controle de aplicações e a comparação de resultados.

Mais do que controle: análises detalhadas

Além de consolidar dados, o Kinvo também entrega relatórios e análises que ajudam a entender melhor a performance da carteira. É possível visualizar indicadores de rentabilidade, acompanhar movimentações e identificar oportunidades de ajuste — tudo de forma simples, intuitiva e sem linguagem técnica.

Com isso, investidores de todos os perfis conseguem ter mais clareza sobre seus resultados e maior tranquilidade na gestão de seus recursos.

Funcionalidades do Kinvo Free e Premium

Na versão Free, o Kinvo já oferece a possibilidade de consolidar investimentos de diferentes instituições em um único lugar. O usuário consegue acompanhar sua carteira, organizar ativos e ter uma visão clara do patrimônio sem custos adicionais.

Já o Kinvo Premium amplia a experiência com recursos avançados que facilitam a análise e a gestão da carteira. Entre as funcionalidades estão:

Agenda e extrato de proventos, com calendário anual detalhado;

Comparador de ativos, permitindo medir a performance em relação a benchmarks como CDI, Ibovespa e IFIX;

Análises de rentabilidade histórica da carteira, acumulada e por período;

Sensibilidade de ativos, para identificar quais produtos mais impactam o resultado;

Cobertura do FGC por emissor e percentual da carteira;

Rentabilidade real, com cálculo de inflação sobre cada ativo;

Indicadores de risco x retorno, inclusive o Sharpe por ativo;

Acesso ilimitado ao app e ao Kinvo Web, com visão detalhada e múltiplas carteiras.

Assim, enquanto o plano gratuito já garante controle e organização, o Premium oferece ferramentas mais robustas para quem deseja explorar profundamente a performance e a segurança de seus investimentos.

Uma comunidade com mais de 1 milhão de usuários

Hoje, mais de 1 milhão de investidores já utilizam o Kinvo para organizar suas finanças.

O crescimento da base reforça a confiança na plataforma e a relevância da proposta, que é transformar a maneira como as pessoas acompanham e entendem seus investimentos.

Controle, praticidade e transparência: tudo em um só lugar.