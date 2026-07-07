Como os 20% de empresas que prosperam no Brasil se diferenciam em cinco passos

Empresas buscam profissionais que se posicionam estrategicamente desde o início | freepik
Redatora
Publicado em 7 de julho de 2026 às 05h00.
Em um cenário em que 80% das empresas fecham antes de completar 10 anos, compreender o que diferencia os negócios que prosperam é crucial.
É nesse contexto que surge a Mentoria Express do BTG Pactual, conduzida por Flávio Augusto, empreendedor que transformou a rede de ensino Wise Up em um negócio bilionário e impactou milhões de pessoas com a plataforma Geração de Valor.
O mini-curso gratuito oferece cinco vídeo aulas, estruturadas para ensinar estratégias práticas que vão além da teoria. O objetivo é claro: capacitar líderes a pensar como empresários de alta performance, sustentando crescimento e transformando resultados.
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A segunda aula da mentoria aborda os três níveis de liderança essenciais para evoluir de empreendedor para empresário. Não basta apenas vender ou manter fluxo de caixa: é necessário dominar decisões estratégicas, delegar com eficiência e manter autoridade dentro da organização.
Especialistas em gestão, como Peter Drucker, em suas obras, e estudiosos da Fundação Dom Cabral, reforçam que esse salto de mentalidade é determinante para a longevidade do negócio.
O mini-curso também destaca a dupla crítica para qualquer negócio: vendas e fluxo de caixa. Sem receita constante e controle financeiro, mesmo empresas com grande potencial enfrentam risco de fechamento.
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Flávio Augusto compartilha insights sobre como pequenas mudanças na operação podem gerar impacto direto na escalabilidade, reforçando práticas recomendadas por consultorias globais de gestão, como McKinsey & Co. e Bain & Company.
O diferencial da Mentoria Express é oferecer orientação prática e aplicável independentemente do porte da empresa. Além disso, a mentoria promove uma mentalidade de alta performance, conectando empreendedores com estratégias testadas por quem já construiu negócios de escala global, incluindo passagens como proprietário do Orlando City Soccer Club.
O conteúdo gratuito é uma oportunidade de acesso ao que muitos empresários levam décadas para aprender.
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