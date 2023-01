Como fazer uma boa gestão financeira para o seu negócio em 2023?

Apesar do cenário econômico complexo dos últimos anos, o empreendedorismo no país não para de crescer. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), o Brasil é a 50 economia mais empreendedora do mundo, ficando atrás apenas do Chile, Guatemala, Sudão e República Dominicana.

Além disso, quando se trata de negócios estabelecidos - com 3,5 anos ou mais de operação -, o país subiu 6 posições no ranking internacional em relação a 2020, indo de 13o para 7o lugar.

Logo, é nítida a habilidade dos brasileiros para lidar com situações de adversidade. A questão, no entanto, está em como se diferenciar do restante do mercado.

Segundo o último levantamento do Sebrae, hoje há 43 milhões de empreendedores no Brasil. Ou seja, pelo menos 43 milhões de empresas disputando pela atenção e desejo de compra dos consumidores.

Justamente por isso, os empresários que desejam se destacar em meio a tanta concorrência devem buscar profissionalizar os seus negócios.

Isso inclui deixar de lado as velhas planilhas de excel e, principalmente, parar de usar uma conta bancária pessoal para administrar as transações em nome da empresa. Para isso, já existem ótimos softwares de gestão financeira disponíveis no mercado.

Eleito o melhor banco para PMEs do Brasil (segundo a revista financeira Global Finance), o BTG Pactual Empresas, por exemplo, possui uma conta PJ totalmente online.

De forma prática e rápida, ela ajuda a gerenciar todas as movimentações de um negócio, desde o pagamento de um funcionário até a dívida com um fornecedor. Além disso, ela está sempre em constante atualização para se adaptar às necessidades desse público.

Abaixo, listamos 3 benefícios de utilizar essa plataforma.

1. Boleto com QR Code PIX

Mesmo sempre tendo sido considerada uma excelente forma de recebimento por causa da sua segurança, o boleto bancário incomodava os brasileiros pelo seu longo período de compensação. Como a operação levava até 3 dias para ser concluída, isso atrapalhava a gestão de caixa de diversas empresas e empreendedores que precisavam de rápido acesso ao dinheiro para continuar trabalhando.

Pensando nisso, o BTG Pactual Empresas aproveitou a tecnologia de pagamento instantâneo (PIX) implementada nos últimos anos e lançou uma funcionalidade que permite que clientes emitam boletos e recebam o valor imediatamente, inclusive aos finais de semana.

2. Débito direto autorizado - DDA

Pensando em auxiliar na organização financeira dos clientes que lidam com o pagamento de diversos fornecedores, o BTG Empresas incluiu o débito direto autorizado em sua plataforma. Com ele, os clientes podem visualizar todos os boletos emitidos em seu CNPJ tanto pelo aplicativo quanto pela web.

Assim, fica muito mais prático fazer a gestão financeira das despesas e garantir que nenhum pagamento atrase - evitando eventuais multas e juros decorrentes de inadimplência.

3. Gestão de usuários

Com o crescimento de uma companhia, é natural que o empreendedor se veja na situação de começar a delegar funções para seus colaboradores. Entretanto, é importante que isso aconteça de forma adequada e personalizada.

Afinal, por questões de segurança, não são todos os funcionários que devem ter acesso irrestrito a pagamentos ou extratos.

Por isso, o BTG Pactual permite que o usuário da conta adicione outros perfis e defina as funcionalidades que ele vai ter acesso.

Para conhecer mais sobre essa e outras soluções que o BTG Pactual Empresas oferece, basta acessar esta página e, em caso de interesse em uma conta, realizar um cadastro.

