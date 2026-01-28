CEO Conference 2026: confira os debates estratégicos com os nomes mais influentes do mercado

Em um cenário marcado por incertezas globais, transformações geopolíticas e decisões cada vez mais complexas para líderes empresariais, informação de qualidade se tornou um ativo estratégico.

É nesse contexto que a CEO Conference Brasil 2026 se consolida como um dos principais encontros do mercado financeiro e econômico do país, reunindo algumas das vozes mais influentes do Brasil para dois dias intensos de debates, análises e perspectivas.

Promovida pelo BTG Pactual, a conferência acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2026, com transmissão ao vivo a partir das 8h45, e é totalmente gratuita e acessível a qualquer interessado, mediante inscrição.

O que é a CEO Conference Brasil?

A CEO Conference é a principal conferência do mercado financeiro brasileiro, reconhecida por colocar no mesmo palco líderes do setor financeiro, empresários, economistas, estrategistas, jornalistas e representantes do poder público.

Na última edição, o evento reuniu mais de 20 horas de conteúdo e ultrapassou a marca de 114 mil acessos, consolidando-se como um dos fóruns mais relevantes de discussão sobre economia, investimentos, política e negócios no país.

A proposta é oferecer ao público uma visão aprofundada sobre os rumos do Brasil e do mundo, diretamente de quem toma decisões no mais alto nível.

Saiba como funciona o evento

A CEO Conference Brasil 2026 será realizada em formato 100% digital, com transmissão ao vivo pela plataforma oficial do evento. Durante os dois dias, o público poderá acompanhar:

Palestras exclusivas



Painéis de debate com grandes nomes do mercado



Análises econômicas e setoriais



Discussões sobre política, cenário global e investimentos

Não há emissão de certificado de participação. O foco do evento está na qualidade do conteúdo, no acesso direto às análises estratégicas e na profundidade das discussões.

Palestrantes confirmados

A edição de 2026 contará com alguns dos principais nomes do mercado financeiro, da economia e do jornalismo brasileiro. Entre os palestrantes confirmados estão:

André Esteves – Chairman e Sócio Sênior, BTG Pactual



Roberto Sallouti – CEO, BTG Pactual



Mansueto Almeida – Sócio e Economista-chefe, BTG Pactual



Luis Stuhlberger – Sócio-fundador, Verde Asset



Rogério Xavier – Sócio-fundador, SPX Capital



André Jakurski – Sócio-fundador, JGP



Eduardo Loyo – Sócio, BTG Pactual



Stefanie Birman – Sócia e Estrategista, BTG Pactual



Tiago Berriel – Estrategista-chefe, BTG Pactual Asset Management



William Waack – Jornalista

Outros especialistas setoriais, representantes governamentais e executivos de empresas privadas também farão parte da programação. A lista completa e a agenda detalhada serão divulgadas aos inscritos.

Inscrição e acesso

A participação na CEO Conference Brasil 2026 é totalmente gratuita e acessível a qualquer interessado. Para garantir o acesso à transmissão ao vivo, basta realizar a inscrição aqui.

Após o cadastro, o participante passa a receber informações atualizadas sobre a programação, palestrantes e horários das transmissões.