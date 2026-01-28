Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

CEO Conference 2026: confira os debates estratégicos com os nomes mais influentes do mercado

Evento gratuito do BTG Pactual acontece em fevereiro e discute economia, política e cenários globais com palestrantes como André Esteves e Roberto Sallouti

(BTG Pactual/Divulgação)

(BTG Pactual/Divulgação)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05h00.

Em um cenário marcado por incertezas globais, transformações geopolíticas e decisões cada vez mais complexas para líderes empresariais, informação de qualidade se tornou um ativo estratégico. 

É nesse contexto que a CEO Conference Brasil 2026 se consolida como um dos principais encontros do mercado financeiro e econômico do país, reunindo algumas das vozes mais influentes do Brasil para dois dias intensos de debates, análises e perspectivas. 

Promovida pelo BTG Pactual, a conferência acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2026, com transmissão ao vivo a partir das 8h45, e é totalmente gratuita e acessível a qualquer interessado, mediante inscrição. 

O que é a CEO Conference Brasil? 

CEO Conference é a principal conferência do mercado financeiro brasileiro, reconhecida por colocar no mesmo palco líderes do setor financeiro, empresários, economistas, estrategistas, jornalistas e representantes do poder público. 

Acompanhe as análises que influenciam as decisões do mercado. Garanta sua inscrição gratuita e tenha acesso à CEO Conference Brasil 2026 

Na última edição, o evento reuniu mais de 20 horas de conteúdo e ultrapassou a marca de 114 mil acessos, consolidando-se como um dos fóruns mais relevantes de discussão sobre economia, investimentos, política e negócios no país. 

A proposta é oferecer ao público uma visão aprofundada sobre os rumos do Brasil e do mundo, diretamente de quem toma decisões no mais alto nível. 

Saiba como funciona o evento 

CEO Conference Brasil 2026 será realizada em formato 100% digital, com transmissão ao vivo pela plataforma oficial do evento. Durante os dois dias, o público poderá acompanhar: 

  • Palestras exclusivas
     
  • Painéis de debate com grandes nomes do mercado
     
  • Análises econômicas e setoriais
     
  • Discussões sobre política, cenário global e investimentos 

Não há emissão de certificado de participação. O foco do evento está na qualidade do conteúdo, no acesso direto às análises estratégicas e na profundidade das discussões. 

Palestrantes confirmados 

A edição de 2026 contará com alguns dos principais nomes do mercado financeiro, da economia e do jornalismo brasileiro. Entre os palestrantes confirmados estão: 

  • André Esteves – Chairman e Sócio Sênior, BTG Pactual
     
  • Roberto Sallouti – CEO, BTG Pactual
     
  • Mansueto Almeida – Sócio e Economista-chefe, BTG Pactual
     
  • Luis Stuhlberger – Sócio-fundador, Verde Asset
     
  • Rogério Xavier – Sócio-fundador, SPX Capital
     
  • André Jakurski – Sócio-fundador, JGP
     
  • Eduardo Loyo – Sócio, BTG Pactual
     
  • Stefanie Birman – Sócia e Estrategista, BTG Pactual
     
  • Tiago Berriel – Estrategista-chefe, BTG Pactual Asset Management
     
  • William Waack – Jornalista 

Dois dias. Os principais líderes do país. Os temas que movem a economia. Participe da CEO Conference Brasil 2026 e acompanhe tudo ao vivo 

Outros especialistas setoriais, representantes governamentais e executivos de empresas privadas também farão parte da programação. A lista completa e a agenda detalhada serão divulgadas aos inscritos. 

Inscrição e acesso 

A participação na CEO Conference Brasil 2026 é totalmente gratuita e acessível a qualquer interessado. Para garantir o acesso à transmissão ao vivo, basta realizar a inscrição aqui. 

Após o cadastro, o participante passa a receber informações atualizadas sobre a programação, palestrantes e horários das transmissões.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual Investimentos

Mais de Invest

Ibovespa fecha aos 181 mil pontos e caminha para melhor mês em 16 anos

Dólar tem menor valor de fechamento em dois anos e vai a R$ 5,20

Ibovespa toca os 183 mil pontos pela 1ª vez com apenas quatro ações em baixa

Imposto de Renda 2026: quando começa a restituição deste ano?

Mais na Exame

Esporte

Brasileirão 2026 começa hoje: veja quando e onde assistir aos jogos da 1ª rodada

Brasil

Caiado se filia ao PSD com apoio de Leite e Ratinho Jr.

Pop

BBB 26: quem já foi eliminado do programa?

Mundo

Trump diz estar confiante em vitória nas eleições diante da queda do desemprego nos EUA