BTG Pactual reafirma sua liderança com 4º prêmio consecutivo como o melhor Banco para empresas

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09h38.
O BTG Pactual Empresas conquistou, pela quarta vez consecutiva, o prêmio de Melhor Banco do Mundo para Empresas pela Global Finance.
Este reconhecimento reforça a solidez e a inovação do BTG Pactual Empresas — construídas a partir de soluções que resolvem problemas reais do empreendedor.
Seja ao organizar o fluxo de caixa, automatizar tarefas repetitivas, integrar sistemas ou acessar crédito estruturado, o Banco oferece uma plataforma completa que reduz fricções operacionais e libera tempo para o empresário focar no que realmente importa, crescer.
Ser eleito o melhor Banco para empresas no mundo significa entregar excelência operacional e soluções projetadas para os desafios reais do empreendedor brasileiro.
Por isso, o BTG Pactual Empresas reúne um ecossistema que integra automações no-code, APIs de alto desempenho, CNAB Assistant para gestão de arquivos financeiros e opções de crédito estruturado que se adaptam a diferentes fases do negócio.
O BTG Pactual Empresas foi premiado por sua capacidade de entregar soluções financeiras robustas e estratégicas para os mais diversos tipos de empresas, com foco nas necessidades dos empresários que buscam crescer, ampliar suas operações e alcançar novos patamares no mercado.
Entre os diferenciais que sustentam essa conquista global estão pilares diretamente conectados ao dia a dia das pequenas e médias empresas:
O BTG Pactual sabe o quão difícil é chegar aonde você chegou. As pequenas e médias empresas enfrentam uma série de desafios, desde o planejamento financeiro até o acesso ao crédito e a gestão de fluxo de caixa.
Por isso, o prêmio não é apenas um reconhecimento, ele reflete a confiança de milhares de empresários que escolheram o BTG Pactual como seu Banco de confiança.
Ao longo dessa jornada, o Banco tem se posicionado como um pilar fundamental para o crescimento empresarial, seja no financiamento de projetos, na otimização de recursos ou na gestão do risco financeiro.
Com o reconhecimento da Global Finance e uma plataforma em constante expansão, o BTG Pactual Empresas amplia seu portfólio com soluções que aceleram resultados, incluindo o BTG Pay, nova área de pagamentos integrada à Conta PJ.
Com maquininha moderna, link de pagamento e um dashboard para gestão financeira, o BTG Pay permite que empresas vendam dentro e fora do ambiente físico com mais agilidade e segurança, tudo centralizado no mesmo ecossistema financeiro.
Além disso, o Banco segue investindo em recursos que destravam o crescimento: antecipação automática de recebíveis, capital de giro com condições atrativas, APIs para automação financeira, crédito parcelado via Pix e FOPA para gestão de folha sem custos adicionais.
