BTG Pactual lança simulador financeiro gratuito que ajuda a planejar sua aposentadoria

Ferramenta digital gratuita do BTG Pactual permite calcular quanto investir agora para garantir renda no futuro

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05h00.

Planejar o futuro financeiro exige mais do que boas intenções, requer dados, projeções e decisões bem fundamentadas.  

Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) aponta que 18% dos entrevistados já começaram a formar uma reserva financeira com esse objetivo, e outras 55% afirmam ter intenção de poupar para o sustento na aposentadoria, mas ainda não deram o primeiro passo.  

Pensando nisso, o BTG Pactual lançou o Simulador de Planejamento Financeiro, uma ferramenta on-line, gratuita e fácil de usar, que ajuda o investidor a visualizar quais decisões tomar hoje para conquistar a renda desejada amanhã.  

Com poucos cliques, é possível simular investimento inicial, aportes mensais, idade de aposentadoria e renda esperada, recebendo projeções que orientam caminho e metas. 

Por que usar um simulador hoje 

No mundo dos investimentos, a antecipação faz diferença. O Simulador de Planejamento Financeiro do BTG Pactual propõe que o usuário entenda não apenas “quanto preciso juntar”, mas “quando preciso começar” e “com que frequência devo aportar”.  

A ferramenta permite personalizar idade atual, idade desejada de aposentadoria, renda mensal esperada e investimentos, para projetar o patrimônio acumulado ao longo dos anos. 

Essas projeções ajudam a identificar lacunas no planejamento, ajustar metas ou mesmo adotar uma estratégia mais agressiva ou conservadora conforme o perfil. Ou seja, não é apenas estimar um valor futuro, mas gerir decisões para chegar até ele. 

Como funciona o Simulador de Planejamento Financeiro do BTG Pactual 

A ferramenta exige requer poucos dados básicos, como idade atual, objetivo de aposentadoria, renda esperada, aporte mensal e, em instantes, entrega uma projeção clara. 

A partir daí, o investidor pode visualizar o impacto de diferentes cenários: se adiar o início do aporte, se aumentar o valor mensal, ou se buscar uma meta de renda maior. Esse tipo de simulação revela o poder do tempo e da consistência no planejamento financeiro. 

Benefícios para quem planeja o longo prazo 

O uso de um simulador como este traz benefícios concretos: 

  • Visibilidade e clareza: você vê com antecedência onde está e onde quer chegar.
     
  • Engajamento e motivação: ao ver projeções, é mais fácil manter disciplina nos aportes.
     
  • Ajuste de rota: cenários discrepantes podem indicar necessidade de mudança de estratégia.
     
  • Complementa a carteira de investimentos: enquanto você investe, tem consciência dos requisitos para alcançar seus objetivos. 

Dessa forma, o simulador se torna um aliado não apenas para quem está começando, mas também para quem já investe e quer validar os rumos que está tomando. 

Por que confiar no BTG Pactual para este plano? 

O BTG Pactual une solidez, experiência e tecnologia. Ao oferecer uma ferramenta totalmente gratuita, o Banco demonstra compromisso com a educação financeira e autonomia do cliente.  

O Simulador de Planejamento Financeiro não exige contratação de produto ou serviço, sendo assim, facilita o entendimento e a tomada de decisão, reforçando a proposta de transparência e apoio ao investidor. 

