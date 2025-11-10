BTG Pactual lança simulador financeiro gratuito que ajuda a planejar sua aposentadoria

Redatora
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05h00.
Planejar o futuro financeiro exige mais do que boas intenções, requer dados, projeções e decisões bem fundamentadas.
Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) aponta que 18% dos entrevistados já começaram a formar uma reserva financeira com esse objetivo, e outras 55% afirmam ter intenção de poupar para o sustento na aposentadoria, mas ainda não deram o primeiro passo.
Pensando nisso, o BTG Pactual lançou o Simulador de Planejamento Financeiro, uma ferramenta on-line, gratuita e fácil de usar, que ajuda o investidor a visualizar quais decisões tomar hoje para conquistar a renda desejada amanhã.
Com poucos cliques, é possível simular investimento inicial, aportes mensais, idade de aposentadoria e renda esperada, recebendo projeções que orientam caminho e metas.
No mundo dos investimentos, a antecipação faz diferença. O Simulador de Planejamento Financeiro do BTG Pactual propõe que o usuário entenda não apenas “quanto preciso juntar”, mas “quando preciso começar” e “com que frequência devo aportar”.
A ferramenta permite personalizar idade atual, idade desejada de aposentadoria, renda mensal esperada e investimentos, para projetar o patrimônio acumulado ao longo dos anos.
Essas projeções ajudam a identificar lacunas no planejamento, ajustar metas ou mesmo adotar uma estratégia mais agressiva ou conservadora conforme o perfil. Ou seja, não é apenas estimar um valor futuro, mas gerir decisões para chegar até ele.
A ferramenta exige requer poucos dados básicos, como idade atual, objetivo de aposentadoria, renda esperada, aporte mensal e, em instantes, entrega uma projeção clara.
A partir daí, o investidor pode visualizar o impacto de diferentes cenários: se adiar o início do aporte, se aumentar o valor mensal, ou se buscar uma meta de renda maior. Esse tipo de simulação revela o poder do tempo e da consistência no planejamento financeiro.
Benefícios para quem planeja o longo prazo
O uso de um simulador como este traz benefícios concretos:
Dessa forma, o simulador se torna um aliado não apenas para quem está começando, mas também para quem já investe e quer validar os rumos que está tomando.
O BTG Pactual une solidez, experiência e tecnologia. Ao oferecer uma ferramenta totalmente gratuita, o Banco demonstra compromisso com a educação financeira e autonomia do cliente.
O Simulador de Planejamento Financeiro não exige contratação de produto ou serviço, sendo assim, facilita o entendimento e a tomada de decisão, reforçando a proposta de transparência e apoio ao investidor.
