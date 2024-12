BTG Pactual lança carteira automatizada de criptoativos com rebalanceamento mensal

O BTG Pactual lançou uma nova solução para investidores interessados em criptoativos: a Carteira Automatizada de Criptoativos com rebalanceamento mensal. Com base nas recomendações do time de research especializado do banco, as alocações são ajustadas no primeiro dia útil de cada mês para manter a exposição ideal ao mercado cripto.

Comece agora a investir no mercado de criptoativos com praticidade e a expertise do BTG Pactual.

A carteira pode ser contratada pelo app ou portal BTG Investimentos por qualquer investidor, com um investimento inicial de R$ 2,5 mil. O modelo de custos é simples e transparente: não há taxa de administração ou performance, apenas uma taxa de corretagem de 0,5%, cobrada na contratação e em cada rebalanceamento.

O produto segue o mesmo modelo das outras carteiras recomendadas do BTG, oferecendo uma alternativa prática e acessível para investidores interessados no mercado de criptoativos.

Periodicidade: mensal

Valor mínimo para contratação: R$ 2,5 mil

Taxa de administração: não há

Taxa de corretagem: 0,5%

Como investir no mercado de criptoativos

O mercado cripto apresenta alto nível de volatilidade e, buscando aproveitá-la para maximizar os retornos no longo prazo e proteger a carteira no curto/médio prazo, o BTG segue uma estratégia fundamentalista.

O time de especialistas do BTG Pactual realiza uma profunda análise para entender os fundamentos e posicionamento dos principais projetos para trazer as melhores recomendações.

Para contratar o serviço, os clientes devem acessar o app ou portal BTG Investimentos.

