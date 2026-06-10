BTG Pactual Empresas passa a operar crédito com garantia do Sebrae e BNDES

O acesso ao crédito ainda é um dos principais gargalos para micro e pequenas empresas no Brasil. A dificuldade em oferecer garantias reais costuma travar planos de expansão, contratação e reforço de caixa.

Agora, uma nova linha voltada a esse público promete ampliar o alcance do financiamento produtivo no país.

O BTG Pactual Empresas passa a oferecer uma linha de capital de giro com garantia do Fundo Garantidor BNDES-Sebrae (FG BNDES-Sebrae). A expectativa é que o fundo possa alavancar mais de R$ 9,4 bilhões em crédito no mercado para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

A contratação será 100% digital, por meio do aplicativo BTG Pactual Empresas, com análise de crédito, liberação automática após aprovação e possibilidade de desembolso no mesmo dia.

Saiba mais sobre o crédito BNDES PEAC FGI. Entenda como funciona a linha com garantia do BNDES e veja quem pode acessar o crédito

Condições: juros a partir de 1,5% ao mês e até 48 parcelas

A nova linha oferece taxas a partir de 1,5% ao mês. O prazo de pagamento pode chegar a 48 parcelas, com carência de até 12 meses para o início do pagamento.

O fundo garantidor permite cobrir até 80% das operações de crédito, reduzindo a necessidade de garantias por parte do empreendedor — um dos principais entraves no acesso a financiamento.

A expectativa é ampliar o número de empresas aptas a buscar recursos no sistema financeiro.

“O acesso ao crédito é um dos maiores desafios para os pequenos negócios, e a grande barreira é a falta de garantias. Esta parceria permite que empreendedores tenham uma estratégia de crescimento e expansão da empresa, gerando mais empregos e melhorando o faturamento”

Décio Lima, presidente do Sebrae

Segundo Décio Lima, além do crédito, os empresários contarão com apoio técnico para aplicar os recursos de forma sustentável.

Crédito com consultoria e acompanhamento técnico

Um dos diferenciais da iniciativa é o chamado crédito assistido. Empreendedores que utilizarem a garantia do fundo poderão acessar consultorias e acompanhamento do Sebrae, com foco em gestão e organização financeira.

O FG BNDES-Sebrae foi lançado em outubro de 2024 com o objetivo de democratizar o acesso ao crédito para MEIs, micro e pequenas empresas. O fundo opera por meio de uma plataforma digital de alta escalabilidade, já utilizada pelo BNDES em outros instrumentos garantidores.

O BTG Pactual é a segunda instituição financeira habilitada a operar com o fundo. Segundo Rogério Stallone, sócio responsável pela área de crédito corporativo do banco e co-head do BTG Pactual Empresas, o crédito costuma ser o primeiro ponto de contato das micro e pequenas empresas com a instituição financeira.

Entenda como o BNDES PEAC FGI amplia o acesso ao crédito. Veja os critérios, o papel do fundo garantidor e como ele facilita o financiamento para empresas

“O FG BNDES-Sebrae amplia nossa capacidade de oferta de crédito para esse público, enquanto a parceria com o Sebrae fortalece nosso conhecimento sobre o segmento, viabilizando o desenvolvimento de soluções mais alinhadas às necessidades do pequeno empresário”, afirma.

Impacto esperado na economia local

Ao reduzir exigências de garantias e combinar financiamento com orientação técnica, a iniciativa busca estimular o crescimento estruturado dos pequenos negócios.

O efeito esperado é ampliar geração de emprego, renda e desenvolvimento local — especialmente em um segmento que concentra grande parte das empresas brasileiras.

Abra sua conta no BTG Pactual Empresas

Ter uma conta em um banco que entende a dinâmica do crédito empresarial faz diferença no dia a dia do negócio.

Com estrutura digital, soluções integradas e foco em eficiência, o BTG Pactual Empresas apoia empreendedores na organização financeira, no planejamento do fluxo de caixa e no acesso a produtos de crédito alinhados à realidade de cada empresa.

Abra sua conta e conheça as soluções do BTG Pactual Empresas