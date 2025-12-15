BTG Pactual Empresas lança solução de Antecipação de Recebíveis de cartão com crédito no mesmo dia

Para quem vive o dia a dia do varejo, vender parcelado e receber só meses depois pode se tornar um obstáculo para manter o negócio funcionando. Enquanto o dinheiro não entra, o estoque precisa ser reposto e oportunidades de compra à vista surgem o tempo todo.

Pensando nisso, o BTG Pactual Empresas reforça suas soluções de Antecipação de Recebíveis de Cartão, permitindo que o empreendedor receba no dia útil seguinte a venda — com taxas atrativas, sem IOF e de forma simples e digital, direto no aplicativo.

Mais do que uma linha de crédito, é uma ferramenta para dar fôlego ao caixa e permitir que o empresário tome decisões rápidas, sem depender exclusivamente dos prazos das maquininhas.

Antecipe suas vendas e receba no mesmo dia. Taxas atrativas, sem IOF e direto no app do BTG Pactual Empresas

Como funciona a antecipação no BTG Pactual Empresas?

É possível antecipar vendas feitas nas principais adquirentes do mercado, como Rede, Cielo, Getnet e Stone.

Além disso, todo o processo é digital e pode ser feito pelo aplicativo do BTG Pactual Empresas em duas modalidades:

Antecipação pontual

O cliente escolhe quais vendas — realizadas até o dia anterior — deseja antecipar. Se ele solicitou até 18h30, recebe no mesmo dia.

Antecipação automática

Todas as vendas são antecipadas automaticamente. O valor cai na conta no dia útil seguinte à venda, sem processos manuais.

Além disso:

Não há cobrança de IOF ou custos extras



A conta BTG Pactual Empresas é gratuita



O Pix é ilimitado e sem tarifa

A antecipação pode ser feita por valor, prazo, bandeira ou adquirente, dando ao empreendedor liberdade total para ajustar o caixa conforme a necessidade do seu negócio.

Por que antecipar no banco (e não só na maquininha)?

Grande parte dos pequenos empresários está acostumada a antecipar diretamente na maquininha. O que muitos não sabem é que também é possível antecipar no banco, muitas vezes com:

Taxas melhores



Mais opções de gestão



Dinheiro liberado mais rápido

Possibilidade de criar relacionamento com o banco e ter acesso a linhas de crédito futuramente

Ao centralizar a antecipação no BTG Pactual Empresas, o empreendedor consegue acompanhar tudo no mesmo aplicativo, com previsibilidade e clareza para planejar reposição de estoque, pagamentos e negociações importantes.

Seu negócio não precisa esperar 30 dias para receber. Antecipe vendas feitas nas maquininhas Cielo, Rede, Getnet e Stone

Um aliado para quem precisa de liquidez no varejo

Para negócios de alto giro e margens apertadas, liquidez é sinônimo de competitividade. Antecipar pode ajudar a:

Repor estoque no momento certo



Aproveitar descontos à vista com fornecedores



Evitar recorrer a crédito mais caro



Aproveitar datas sazonais com mais capital disponível

Com crédito rápido e transparente, a solução do BTG Pactual Empresas se ajusta à rotina de quem precisa resolver hoje — e não daqui a 30 dias.

BTG Pactual Empresas: capital simples, rápido e na palma da mão

O Banco reforça seu compromisso com o micro e pequeno empreendedor ao oferecer uma solução prática, digital e acessível. Após uma análise rápida de crédito, tudo acontece em poucos cliques, com clareza nas condições e sem surpresas na tarifa.

A Antecipação de Recebíveis do BTG Pactual Empresas se transforma assim em uma ferramenta para organizar o fluxo de caixa, ganhar previsibilidade e manter o negócio avançando.

Dê mais fôlego ao caixa da sua empresa. Antecipe hoje, receba hoje. Simples, rápido e digital