BTG Pactual Empresas lança solução de Antecipação de Recebíveis de cartão com crédito no mesmo dia

Empreendedores podem antecipar vendas feitas por meio da Rede, Cielo, Getnet e Stone com taxas atrativas e sem IOF

(Germano Lüders/Exame)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h17.

Para quem vive o dia a dia do varejo, vender parcelado e receber só meses depois pode se tornar um obstáculo para manter o negócio funcionando. Enquanto o dinheiro não entra, o estoque precisa ser reposto e oportunidades de compra à vista surgem o tempo todo. 

Pensando nisso, o BTG Pactual Empresas reforça suas soluções de Antecipação de Recebíveis de Cartão, permitindo que o empreendedor receba no dia útil seguinte a venda — com taxas atrativas, sem IOF e de forma simples e digital, direto no aplicativo. 

Mais do que uma linha de crédito, é uma ferramenta para dar fôlego ao caixa e permitir que o empresário tome decisões rápidas, sem depender exclusivamente dos prazos das maquininhas. 

Antecipe suas vendas e receba no mesmo dia. Taxas atrativas, sem IOF e direto no app do BTG Pactual Empresas 

Como funciona a antecipação no BTG Pactual Empresas? 

É possível antecipar vendas feitas nas principais adquirentes do mercado, como Rede, Cielo, Getnet e Stone. 

Além disso, todo o processo é digital e pode ser feito pelo aplicativo do BTG Pactual Empresas em duas modalidades: 

Antecipação pontual 

O cliente escolhe quais vendas — realizadas até o dia anterior — deseja antecipar. Se ele solicitou até 18h30, recebe no mesmo dia. 

Antecipação automática 

Todas as vendas são antecipadas automaticamente. O valor cai na conta no dia útil seguinte à venda, sem processos manuais. 

Além disso: 

  • Não há cobrança de IOF ou custos extras
     
  • A conta BTG Pactual Empresas é gratuita
     
  • O Pix é ilimitado e sem tarifa 

A antecipação pode ser feita por valor, prazo, bandeira ou adquirente, dando ao empreendedor liberdade total para ajustar o caixa conforme a necessidade do seu negócio. 

Por que antecipar no banco (e não só na maquininha)? 

Grande parte dos pequenos empresários está acostumada a antecipar diretamente na maquininha. O que muitos não sabem é que também é possível antecipar no banco, muitas vezes com: 

  • Taxas melhores
     
  • Mais opções de gestão
     
  • Dinheiro liberado mais rápido 
  • Possibilidade de criar relacionamento com o banco e ter acesso a linhas de crédito futuramente 

Ao centralizar a antecipação no BTG Pactual Empresas, o empreendedor consegue acompanhar tudo no mesmo aplicativo, com previsibilidade e clareza para planejar reposição de estoque, pagamentos e negociações importantes. 

Seu negócio não precisa esperar 30 dias para receber. Antecipe vendas feitas nas maquininhas Cielo, Rede, Getnet e Stone 

Um aliado para quem precisa de liquidez no varejo 

Para negócios de alto giro e margens apertadas, liquidez é sinônimo de competitividade. Antecipar pode ajudar a: 

  • Repor estoque no momento certo
     
  • Aproveitar descontos à vista com fornecedores
     
  • Evitar recorrer a crédito mais caro
     
  • Aproveitar datas sazonais com mais capital disponível 

Com crédito rápido e transparente, a solução do BTG Pactual Empresas se ajusta à rotina de quem precisa resolver hoje — e não daqui a 30 dias. 

BTG Pactual Empresas: capital simples, rápido e na palma da mão 

O Banco reforça seu compromisso com o micro e pequeno empreendedor ao oferecer uma solução prática, digital e acessível. Após uma análise rápida de crédito, tudo acontece em poucos cliques, com clareza nas condições e sem surpresas na tarifa. 

A Antecipação de Recebíveis do BTG Pactual Empresas se transforma assim em uma ferramenta para organizar o fluxo de caixa, ganhar previsibilidade e manter o negócio avançando. 

Dê mais fôlego ao caixa da sua empresa. Antecipe hoje, receba hoje. Simples, rápido e digital 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual Empresas

