As 5 melhores ações para investir em 2025, segundo o BTG

O cenário econômico de 2025 será desafiador para o Brasil, com alta na Taxa Selic, incertezas fiscais e um dólar fortalecido. Nesse contexto, o BTG Pactual selecionou cinco ações que podem se destacar no ano, considerando resiliência financeira, boa governança e potencial de valorização.

Confira as melhores sugestões do banco para o ano, que reúne diversas oportunidades de investimento no relatório anual Onde Investir 2025, em que é possível ter uma visão completa do mercado financeiro. Veja o report completo clicando aqui e, abaixo, as 5 ações para ficar de olho:

1. BB Seguridade (BBSE3)

A BB Seguridade, holding do Banco do Brasil no setor de seguros, previdência e capitalização, é vista como uma oportunidade defensiva. O baixo risco de inadimplência e margens elevadas tornam a empresa atrativa em um ambiente de juros altos.

Fortalezas do papel:

Setor defensivo , menos impactado por crises econômicas;

, menos impactado por crises econômicas; Distribuição de 90% a 95% dos lucros aos acionistas;

aos acionistas; Crescimento com a alta da Selic, que aumenta a rentabilidade dos investimentos da companhia.

2. Equatorial (EQTL3)

A Equatorial Energia tem expandido sua atuação para além da distribuição de energia, ingressando no setor de saneamento e renováveis. A aquisição de 15% da Sabesp abre novas oportunidades de crescimento.

Fortalezas do papel:

Modelo de negócios resiliente , com proteção contra a inflação;

, com proteção contra a inflação; Histórico sólido de eficiência operacional e controle de custos;

Atraente taxa interna de retorno (TIR), impulsionada pela recente aquisição da Sabesp.

3. PRIO (PRIO3)

A petrolífera PRIO continua sua estratégia de exploração de campos maduros, focando em eficiência operacional e expansão da capacidade produtiva.

Fortalezas do papel:

Produção em crescimento , com meta de 100 mil barris/dia;

, com meta de 100 mil barris/dia; Geração de caixa robusta , permitindo maiores distribuições aos acionistas;

, permitindo maiores distribuições aos acionistas; Valorização potencial, caso obtenha licenças ambientais para novos projetos.

4. Mastercard (MA)

A Mastercard se destaca pelo crescimento consistente e um modelo de negócios resiliente, protegido contra as pressões inflacionárias.

Fortalezas do papel:

ROE de 186% projetado para 2025 , segundo consenso do mercado;

, segundo consenso do mercado; Crescimento do lucro por ação estimado em 14% ao ano (2023-2026);

Demanda resiliente por pagamentos digitais, mesmo em cenários de alta de juros.

5. Amazon (AMZN)

A Amazon mantém seu domínio no e-commerce e aposta no crescimento da Amazon Web Services (AWS) e da divisão de publicidade para impulsionar os lucros.

Fortalezas do papel:

AWS continua líder global em computação em nuvem;

Expansão da receita com publicidade digital;

Valorização potencial, com múltiplo PEG abaixo da média dos últimos 5 anos.

Por que você precisa saber disso?

Com a volatilidade esperada para 2025, escolher boas ações pode fazer a diferença na rentabilidade dos investimentos. O cenário de juros altos favorece setores que se beneficiam de taxas mais elevadas, como seguros e bancos, enquanto o dólar valorizado pode impulsionar empresas exportadoras ou que operam globalmente.

O relatório do BTG Pactual traz uma visão estratégica para quem deseja investir com mais segurança e buscar retornos sólidos, mesmo em um ambiente econômico desafiador, já que as recomendações priorizam empresas defensivas, com geração de caixa robusta e capacidade de crescimento sustentável.