Antecipação de recebíveis cresce e se torna saída para empresas em busca de liquidez imediata

A antecipação de recebíveis de cartão tem se tornado uma ferramenta cada vez mais usada no Brasil para melhorar o fluxo de caixa de empresas, especialmente as pequenas e médias.

Em momentos de maior pressão no caixa — como quando o empresário precisa reforçar o estoque para datas sazonais, a exemplo da Black Friday ou do Natal — esperar 30, 60 ou até 90 dias para receber as vendas no cartão pode apertar as contas.

Nessas horas, a antecipação se apresenta como uma alternativa prática: acesso imediato ao dinheiro que já é da empresa, mas que só cairia no futuro.

O que é a antecipação de recebíveis de cartão?

Na prática, é a possibilidade de receber hoje valores que só estariam disponíveis no futuro em razão de vendas parceladas.

A empresa adianta esse dinheiro mediante o pagamento de uma taxa, que varia conforme prazo, volume e perfil do negócio.

Antecipe o valor das suas vendas feitas pelas principais maquininhas do mercado e tenha liquidez imediata. Solicite até 18h30 e receba no mesmo dia

Crescimento acelerado: dados e cenário atual

Esse modelo financeiro vem ganhando força, com um crescimento médio anual de 28,8%. Em 2024, as transações com cartões de crédito ultrapassaram R$ 4,1 trilhões, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões (Abecs).

Com juros elevados e prazos de parcelamento mais longos, a antecipação se consolida como vantagem estratégica para quem precisa de capital de giro rápido.

Vantagens para empresas, especialmente PMEs

Liquidez imediata: ideal para pagar fornecedores, aproveitar descontos em compras à vista ou recompor estoques rapidamente.

Garanta fluxo de caixa rápido para o seu negócio. Antecipe seus recebíveis com o BTG Pactual e receba tudo ainda hoje

Custos mais baixos que empréstimos : no BTG Pactual, as taxas de antecipação ficam ao mês , bem abaixo das taxas de empréstimos tradicionais. Além disso, a operação não possui cobrança de IOF , o que torna a opção ainda mais vantajosa para empresas que buscam liquidez imediata.

: no BTG Pactual, as taxas de antecipação ficam , bem abaixo das taxas de empréstimos tradicionais. Além disso, a operação , o que torna a opção ainda mais vantajosa para empresas que buscam liquidez imediata.

Não se configura como dívida : trata-se de um adiantamento de valores já devidos à empresa, não aparecendo como passivo no balanço.

: trata-se de um adiantamento de valores já devidos à empresa, não aparecendo como passivo no balanço. Preferência entre PMEs: 38% das pequenas e médias empresas utilizam recebíveis como modalidade de crédito, à frente do rotativo de cartão (20%) e só atrás dos empréstimos bancários (42%).

Cuidados e desafios estratégicos

Avaliar os custos : taxas elevadas podem corroer margens; é essencial comparar opções e negociar condições.

: taxas elevadas podem corroer margens; é essencial comparar opções e negociar condições. Evitar dependência : usar sempre pode comprometer o caixa futuro, já que os recebimentos ficam cada vez mais curtos. O ideal é recorrer em momentos pontuais.

: usar sempre pode comprometer o caixa futuro, já que os recebimentos ficam cada vez mais curtos. O ideal é recorrer em momentos pontuais. Planejamento é chave: antes de antecipar, é preciso saber por que e para quê. Só assim o recurso cumpre seu papel estratégico.

Tecnologia como aliada

As fintechs e bancos digitais vêm simplificando esse processo: hoje é possível solicitar a antecipação em poucos cliques, com liberação rápida.

Além disso, análises de risco baseadas em inteligência artificial aumentam a segurança e reduzem burocracias.

Não deixe seu dinheiro parado. Antecipe seus recebíveis de forma 100% digital e com crédito liberado ainda hoje

Confiança como diferencial competitivo

Ao escolher um parceiro financeiro, mais do que contratar uma instituição, a empresa precisa encontrar um aliado estratégico que compreenda as particularidades do seu setor e tenha real afinidade com o seu modelo de negócio.

Quando essa sintonia acontece, o processo deixa de ser apenas sobre soluções financeiras: trata-se de estabelecer um relacionamento pautado na confiança, que se torna a base para a expansão e consolidação da empresa.

É justamente por isso que encontrar um parceiro que realmente entenda a lógica do seu negócio é um desafio. O compromisso vai além da transação: envolve criar uma relação sólida, de longo prazo, com soluções alinhadas às exigências do mercado e aos planos de crescimento.

Nesse cenário, o BTG Pactual Empresas se posiciona como um parceiro capaz de oferecer esse nível de compreensão e confiança, apoiando companhias de diferentes portes a superar obstáculos e aproveitar as melhores oportunidades.