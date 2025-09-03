Antecipação de recebíveis cresce e se torna saída para empresas em busca de liquidez imediata

MAQUININHA DA REDE: fim da taxa de antecipação de recebíveis pra pequenas empresas| Germano Lüders / (Germano Lüders/Exame)
Redatora
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h08.
Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 15h52.
A antecipação de recebíveis de cartão tem se tornado uma ferramenta cada vez mais usada no Brasil para melhorar o fluxo de caixa de empresas, especialmente as pequenas e médias.
Em momentos de maior pressão no caixa — como quando o empresário precisa reforçar o estoque para datas sazonais, a exemplo da Black Friday ou do Natal — esperar 30, 60 ou até 90 dias para receber as vendas no cartão pode apertar as contas.
Nessas horas, a antecipação se apresenta como uma alternativa prática: acesso imediato ao dinheiro que já é da empresa, mas que só cairia no futuro.
Na prática, é a possibilidade de receber hoje valores que só estariam disponíveis no futuro em razão de vendas parceladas.
A empresa adianta esse dinheiro mediante o pagamento de uma taxa, que varia conforme prazo, volume e perfil do negócio.
Antecipe o valor das suas vendas feitas pelas principais maquininhas do mercado e tenha liquidez imediata. Solicite até 18h30 e receba no mesmo dia
Esse modelo financeiro vem ganhando força, com um crescimento médio anual de 28,8%. Em 2024, as transações com cartões de crédito ultrapassaram R$ 4,1 trilhões, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões (Abecs).
Com juros elevados e prazos de parcelamento mais longos, a antecipação se consolida como vantagem estratégica para quem precisa de capital de giro rápido.
Garanta fluxo de caixa rápido para o seu negócio. Antecipe seus recebíveis com o BTG Pactual e receba tudo ainda hoje
As fintechs e bancos digitais vêm simplificando esse processo: hoje é possível solicitar a antecipação em poucos cliques, com liberação rápida.
Além disso, análises de risco baseadas em inteligência artificial aumentam a segurança e reduzem burocracias.
Não deixe seu dinheiro parado. Antecipe seus recebíveis de forma 100% digital e com crédito liberado ainda hoje
Ao escolher um parceiro financeiro, mais do que contratar uma instituição, a empresa precisa encontrar um aliado estratégico que compreenda as particularidades do seu setor e tenha real afinidade com o seu modelo de negócio.
Quando essa sintonia acontece, o processo deixa de ser apenas sobre soluções financeiras: trata-se de estabelecer um relacionamento pautado na confiança, que se torna a base para a expansão e consolidação da empresa.
É justamente por isso que encontrar um parceiro que realmente entenda a lógica do seu negócio é um desafio. O compromisso vai além da transação: envolve criar uma relação sólida, de longo prazo, com soluções alinhadas às exigências do mercado e aos planos de crescimento.
Nesse cenário, o BTG Pactual Empresas se posiciona como um parceiro capaz de oferecer esse nível de compreensão e confiança, apoiando companhias de diferentes portes a superar obstáculos e aproveitar as melhores oportunidades.