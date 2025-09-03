Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Antecipação de recebíveis cresce e se torna saída para empresas em busca de liquidez imediata

Entenda como essa prática cresceu 28,8% ao ano, traz liquidez imediata e exige análise inteligente de custos

MAQUININHA DA REDE: fim da taxa de antecipação de recebíveis pra pequenas empresas| Germano Lüders / (Germano Lüders/Exame)

MAQUININHA DA REDE: fim da taxa de antecipação de recebíveis pra pequenas empresas| Germano Lüders / (Germano Lüders/Exame)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h08.

Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 15h52.

A antecipação de recebíveis de cartão tem se tornado uma ferramenta cada vez mais usada no Brasil para melhorar o fluxo de caixa de empresas, especialmente as pequenas e médias.

Em momentos de maior pressão no caixa — como quando o empresário precisa reforçar o estoque para datas sazonais, a exemplo da Black Friday ou do Natal — esperar 30, 60 ou até 90 dias para receber as vendas no cartão pode apertar as contas.

Nessas horas, a antecipação se apresenta como uma alternativa prática: acesso imediato ao dinheiro que já é da empresa, mas que só cairia no futuro.

O que é a antecipação de recebíveis de cartão?

Na prática, é a possibilidade de receber hoje valores que só estariam disponíveis no futuro em razão de vendas parceladas.

A empresa adianta esse dinheiro mediante o pagamento de uma taxa, que varia conforme prazo, volume e perfil do negócio.

Antecipe o valor das suas vendas feitas pelas principais maquininhas do mercado e tenha liquidez imediata. Solicite até 18h30 e receba no mesmo dia

Crescimento acelerado: dados e cenário atual

Esse modelo financeiro vem ganhando força, com um crescimento médio anual de 28,8%. Em 2024, as transações com cartões de crédito ultrapassaram R$ 4,1 trilhões, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões (Abecs).

Com juros elevados e prazos de parcelamento mais longos, a antecipação se consolida como vantagem estratégica para quem precisa de capital de giro rápido.

Vantagens para empresas, especialmente PMEs

  • Liquidez imediata: ideal para pagar fornecedores, aproveitar descontos em compras à vista ou recompor estoques rapidamente.

Garanta fluxo de caixa rápido para o seu negócio. Antecipe seus recebíveis com o BTG Pactual e receba tudo ainda hoje

  • Custos mais baixos que empréstimos: no BTG Pactual, as taxas de antecipação ficam ao mês, bem abaixo das taxas de empréstimos tradicionais. Além disso, a operação não possui cobrança de IOF, o que torna a opção ainda mais vantajosa para empresas que buscam liquidez imediata.
  • Não se configura como dívida: trata-se de um adiantamento de valores já devidos à empresa, não aparecendo como passivo no balanço.
  • Preferência entre PMEs: 38% das pequenas e médias empresas utilizam recebíveis como modalidade de crédito, à frente do rotativo de cartão (20%) e só atrás dos empréstimos bancários (42%).

Cuidados e desafios estratégicos

  • Avaliar os custos: taxas elevadas podem corroer margens; é essencial comparar opções e negociar condições.
  • Evitar dependência: usar sempre pode comprometer o caixa futuro, já que os recebimentos ficam cada vez mais curtos. O ideal é recorrer em momentos pontuais.
  • Planejamento é chave: antes de antecipar, é preciso saber por que e para quê. Só assim o recurso cumpre seu papel estratégico.

Tecnologia como aliada

As fintechs e bancos digitais vêm simplificando esse processo: hoje é possível solicitar a antecipação em poucos cliques, com liberação rápida.

Além disso, análises de risco baseadas em inteligência artificial aumentam a segurança e reduzem burocracias.

Não deixe seu dinheiro parado. Antecipe seus recebíveis de forma 100% digital e com crédito liberado ainda hoje

Confiança como diferencial competitivo

Ao escolher um parceiro financeiro, mais do que contratar uma instituição, a empresa precisa encontrar um aliado estratégico que compreenda as particularidades do seu setor e tenha real afinidade com o seu modelo de negócio.

Quando essa sintonia acontece, o processo deixa de ser apenas sobre soluções financeiras: trata-se de estabelecer um relacionamento pautado na confiança, que se torna a base para a expansão e consolidação da empresa.

É justamente por isso que encontrar um parceiro que realmente entenda a lógica do seu negócio é um desafio. O compromisso vai além da transação: envolve criar uma relação sólida, de longo prazo, com soluções alinhadas às exigências do mercado e aos planos de crescimento.

Nesse cenário, o BTG Pactual Empresas se posiciona como um parceiro capaz de oferecer esse nível de compreensão e confiança, apoiando companhias de diferentes portes a superar obstáculos e aproveitar as melhores oportunidades.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG Pactual EmpresasBTG Pactual
Próximo

Mais de Invest

Ações do Google (GOGL34) alcançam máxima histórica após decisão dos EUA sobre o Chrome

Fundo Elliott compra fatia de US$ 4 bilhões da PepsiCo e pressiona por mudanças

Petrobras confirma plano de emitir títulos no exterior; intenção é captar até US$ 2 bi, diz jornal

Ibovespa opera em queda com produção industrial e tarifas dos EUA no radar

Mais na Exame

EXAME Agro

Brasil usará método que mede emissões de metano para estimular pecuária sustentável

Carreira

Aos 23, engenheiro troca Amazon por oferta de US$ 400 mil da Meta — e dá o mapa da carreira em IA

Mundo

Macron diz que Europa está pronta para oferecer garantias de segurança à Ucrânia

Inteligência Artificial

Nvidia adquire startup Solver para expandir portfólio de IA e oferecer agentes para programação