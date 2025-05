5 ações recomendadas pelo BTG Pactual para quem quer ganhar dividendos em 2025

Se você já investe ou pensa em entrar no mercado de investimentos, é interessante ficar de olho se determinado papel tem boa distribuição de proventos.

As expectativas para 2025 no mercado financeiro indicam que os investidores podem se beneficiar de dividendos robustos, principalmente se apostar nas ações de empresas com histórico de rentabilidade e governança sólida.

O BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina, atualiza todos os meses a Carteira Recomendada de Dividendos, destacando empresas de setores estratégicos com bom potencial de geração de caixa e distribuição de lucros.

E para você ter uma prévia dos ativos que estão no relatório, a EXAME te mostra 5 ações que devem ser observadas por quem busca uma rentabilidade interessante.

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco segue como uma das principais apostas do BTG Pactual no setor bancário. O banco tem mostrado um desempenho sólido no ano, com uma estratégia que visa ganhos de eficiência, especialmente com o super app One Itaú.

A iniciativa, que une diversos serviços em um só lugar, permite ao banco avançar na transformação digital e fortalecer sua posição no mercado. O BTG acredita que o banco continuará a se destacar em relação aos concorrentes, como Bradesco e Santander, por mais um ano, o que torna as ações ITUB4 atraentes para quem busca dividendos sustentáveis no longo prazo.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras é outra empresa que figura com destaque na carteira de dividendos do BTG Pactual. Com forte geração de caixa vinculada ao dólar e um crescimento sólido da produção, a petroleira se mantém como a Top Pick no setor de Petróleo & Gás.

Apesar do aumento no capex (investimentos) previsto para 2024, que gerou algumas incertezas quanto à manutenção dos dividendos, o banco vê potencial para um fluxo de caixa mais forte que pode reforçar a capacidade de pagamento de dividendos. A Petrobras continua sendo uma das principais opções para investidores focados em dividendos.

Eletrobras (ELET6)

A Eletrobras segue como uma das opções mais atrativas do setor elétrico, visto que se trata de um papel com baixo valuation e uma TIR real de 11,5%.

A empresa, embora negociada com um desconto em relação a seus pares, tem mostrado avanços significativos na redução de riscos, como a conclusão de acordos com o Governo Federal. Esses fatores aumentam a confiança do BTG Pactual, que acredita que a empresa está bem-posicionada para distribuir dividendos consistentes no futuro próximo.

A Eletrobras tem grande assimetria de valuation e pode ser uma boa oportunidade para quem busca dividendos no setor elétrico.

Klabin (KLBN11)

A Klabin está se beneficiando de “ventos favoráveis” em unidades de negócios-chave, com lucros crescendo de forma constante no curto prazo. Embora o preço da celulose tenha atingido um piso, as perspectivas para a demanda por kraftline e papelão ondulado são positivas, o que favorece o desempenho da empresa.

O BTG destaca que a Klabin tem potencial para continuar crescendo à medida que seus projetos, como os de Puma II e Figueira, avançam. Além disso, o foco da empresa na desalavancagem e no fortalecimento de seu balanço patrimonial deve sustentar a geração de caixa, permitindo a distribuição de dividendos.

A ação da Klabin está sendo negociada abaixo de múltiplos históricos, oferecendo oportunidade de valorização.

Alupar (ALUP11)

A Alupar se destaca no setor de energia com a expansão do seu portfólio de ativos de transmissão no Brasil e América Latina.

A empresa tem mostrado um crescimento sólido e, com a implementação de uma nova política de dividendos desde novembro de 2022, promete distribuir no mínimo 50% do lucro líquido regulatório.

O BTG Pactual vê na Alupar uma grande oportunidade, com previsão de aumento nos pagamentos de dividendos nos próximos trimestres. A Alupar se apresenta como uma ótima opção para quem busca estabilidade e crescimento no setor de infraestrutura de energia.

Investir em ações com bom potencial de distribuição de dividendos pode ser uma estratégia inteligente para quem busca gerar receita passiva em 2025. Todos os meses o BTG Pactual seleciona empresas sólidas, com perspectiva de rentabilidade e governança para sua lista de potenciais papéis para quem quer dividendos.

Confira a lista completa com todos os ativos em destaque e entenda o porquê eles são relevantes para quem busca por dividendos, segundo o BTG Pactual.