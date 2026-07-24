48% das PMEs travam no crédito: o BTG Pactual lança simulador para acertar a linha bancária

Quase metade das pequenas e médias empresas brasileiras, 48,8%, teve dificuldade para acessar alguma linha de crédito nos últimos meses, segundo levantamento da Serasa Experian. O dado costuma ser lido como falta de oferta. Na prática, boa parte do problema está em outro lugar: o empresário não sabe qual produto pedir.

É essa lacuna que o BTG Pactual Empresas tenta resolver com o lançamento do Simulador de Crédito Empresarial, ferramenta que cruza informações da empresa e recomenda, entre as oito linhas de crédito PJ do banco, qual se encaixa no momento do negócio.

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O problema não é falta de crédito, é escolha errada

Um exemplo recorrente no dia a dia de quem administra uma PJ é usar capital de giro para cobrir uma necessidade que poderia ser resolvida com antecipação de recebíveis, produto que costuma ter estrutura de custo diferente.

A confusão entre linhas de crédito é um dos fatores que fazem empresas pesquisarem, compararem e, mesmo assim, contratarem produtos que não se ajustam ao seu momento.

O simulador do BTG Pactual entra justamente nesse ponto de decisão, antes da contratação, para reduzir a chance de escolha inadequada.

Como funciona o simulador em menos de 2 minutos

A recomendação é construída a partir de três variáveis informadas pelo empresário:

Volume de recebíveis

Finalidade do crédito

Segmento de atuação

Com esses dados, o simulador aponta, dentro do portfólio de oito produtos do BTG Empresas, qual linha tende a fazer mais sentido para aquele perfil.

A ferramenta não gera uma proposta vinculante. O resultado funciona como um ponto de partida para a conversa com o banco, não como uma aprovação de crédito, que segue sujeita a análise.

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Da micro à grande empresa, crédito para cada momento de negócio

O simulador foi desenhado para atender empresas em diferentes faixas de faturamento, de micro a grande porte, e em setores como varejo, indústria, agro, tecnologia e saúde. A lógica é a mesma para qualquer perfil: em vez de o empresário decifrar sozinho qual das oito linhas de crédito do BTG se aplica ao seu caso, a ferramenta faz esse cruzamento primeiro.

Para o dono ou diretor financeiro de uma empresa em expansão, a proposta é resolver, em poucos minutos, uma dúvida que normalmente consome tempo de pesquisa e comparação, sem garantir que a escolha final tenha sido a mais adequada.

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*Crédito sujeito a análise e aprovação do BTG Pactual. O resultado do simulador é uma indicação inicial e não representa uma proposta de crédito vinculante. Consulte condições completas na ferramenta.