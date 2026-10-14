45% dos alunos de 15 anos no Brasil não dominam finanças básicas — Conta Jovem do BTG Pactual ensina

No Brasil, 45% dos estudantes de 15 anos não atingem o nível básico de proficiência em educação financeira, contra 18% na média dos países da OCDE, segundo o Pisa 2022. Na prática, isso significa que quase metade desses jovens consegue, no máximo, reconhecer produtos financeiros comuns e tomar decisões simples de consumo.

O mesmo relatório aponta um caminho. Alunos que conversam com os pais sobre o que compram e o que guardam têm desempenho significativamente melhor, segundo a OCDE. É nesse espaço, entre a orientação dos pais e a experiência do filho, que atua a Conta Jovem do BTG Pactual.

Disponível para crianças e adolescentes a partir de 8 anos, a conta permite que os filhos administrem o próprio dinheiro, sempre com a supervisão dos responsáveis. Agora, a experiência ganha dois recursos: a Assistente Virtual e o Minhas Finanças.

Dê ao seu filho uma conta própria para aprender a lidar com o dinheiro, com você acompanhando cada passo. Conheça a Conta Jovem BTG

Pequenas decisões, grandes aprendizados

A educação financeira raramente acontece só quando alguém explica. Ela ganha forma quando o jovem começa a fazer um Pix para dividir o lanche com os amigos, a consulta ao saldo antes de uma compra, o pagamento de uma assinatura, o dinheiro separado mês a mês para um objetivo.

Com a Conta Jovem, o filho tem uma conta própria para aprender na prática. Pode fazer compras, assinaturas, Pix e mais. Cada uma dessas ações ajuda a construir hábitos que vão acompanhá-lo ao longo da vida.

Os pais seguem acompanhando

A autonomia é construída de forma gradual e segura. Os responsáveis têm total visibilidade de gastos e limites pelo próprio app e acompanham cada passo dos filhos. A mesada pode ser paga com Pix recorrente, sem que os pais precisem lembrar da transferência todo mês.

Para abrir a Conta Jovem, o responsável precisa ser cliente do BTG Pactual. O processo é feito no app BTG Banking, em Meu Perfil, Gestão de contas e Conta Jovem, com o CPF da criança ou do adolescente e o envio dos documentos solicitados.

Resolver sozinho, no dia a dia

A conta inclui cartão de débito para o uso cotidiano, isento de mensalidade. Ele permite pagamentos por aproximação, pagamento com carteiras digitais (Apple Pay, Google Pay, Samsung Wallet e Garmin Pay, respeitada a idade mínima de cada uma), um acesso ao programa de benefícios Mastercard Surpreenda e saques em todos os caixas da rede Banco24Horas.

A Assistente Virtual simplifica a rotina. Pelo WhatsApp, o jovem faz um Pix por texto, áudio ou mensagem, consulta o saldo, paga boletos, faz pagamentos a partir de uma imagem e divide contas. Pequenas demandas que antes dependiam dos pais passam a ser resolvidas pelo próprio filho, com a segurança do BTG Pactual.

Entender para onde o dinheiro foi

Se a Assistente Virtual ajuda o jovem a resolver, o Minhas Finanças ajuda a entender. A ferramenta organiza automaticamente as despesas do dia a dia e permite visualizar os gastos por categoria.

Pix, cartão de débito e o primeiro investimento, tudo com a supervisão dos pais. Abra a Conta Jovem do seu filho

Com isso, o jovem acompanha os próprios hábitos de consumo e percebe como pequenas escolhas, repetidas ao longo do mês, pesam no saldo. A relação entre conhecimento e comportamento aparece nos dados do Pisa: estudantes com melhor desempenho em educação financeira têm 72% mais chance de guardar dinheiro do que os de desempenho mais baixo, segundo o OCDE.

O primeiro cofrinho

Guardar dinheiro para realizar um objetivo costuma ser o primeiro hábito financeiro de longo prazo. Na Conta Jovem, o filho pode investir em renda fixa, e o CDB funciona como uma espécie de cofrinho: o dinheiro fica guardado e rende enquanto o objetivo não chega.

A partir dos 16 anos, o jovem passa a ter acesso ao menu completo de investimentos, com a estrutura do maior banco de investimentos da América Latina.

A independência financeira de um adulto costuma começar muito antes do primeiro salário. Às vezes, começa em um Pix de poucos reais.

Pequenas decisões hoje, grandes aprendizados para a vida. Saiba como funciona a Conta Jovem BTG