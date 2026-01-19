2026 em foco: inflação, juros e as melhores oportunidades do ano segundo o BTG

O ano de 2026 marca uma virada importante para mercados globais e brasileiros. Segundo o relatório Onde Investir 2026, elaborado pelo BTG Pactual, o período será de normalização monetária, retomada gradual de crescimento e novas oportunidades em renda fixa, ações, fundos imobiliários, cripto e investimentos no exterior.

O documento, que se tornou referência anual para investidores, detalha projeções macroeconômicas, cenários setoriais e recomendações estratégicas para compor carteiras em um ambiente de juros em queda e maior previsibilidade econômica.

Um cenário macro com juros em queda e mais clareza global

O relatório aponta que 2025 foi marcado pela Selic a 15%, o maior nível em duas décadas, e por uma política monetária firme destinada a conter pressões inflacionárias.

Para 2026, o BTG Pactual projeta Selic encerrando o ano em 12%, abrindo espaço para a retomada gradual da atividade e para um ambiente mais favorável aos ativos de risco.

No exterior, o estudo destaca três movimentos-chave que reduzem incertezas e criam um pano de fundo mais construtivo para investidores:

Estados Unidos com um cenário de cortes de juros adicionais em 2026, mesmo em meio à transição de liderança no Federal Reserve.



Europa alcançando um raro soft landing , devolvendo a inflação para a meta sem frear a atividade.



China focando em modernização industrial e autossuficiência tecnológica, com estímulos para consumo doméstico.

Renda fixa: o retorno dos prefixados e o papel da inflação

Com a perspectiva de cortes de juros, o BTG Pactual recomenda atenção especial aos títulos prefixados, especialmente aqueles com vencimentos intermediários (2028 e 2029), que tendem a capturar a queda da curva de juros.

Para proteção inflacionária, o relatório destaca as NTN-Bs voltadas para prazos longos (títulos públicos que pagam ao investidor uma taxa de juros real, hoje chamados oficialmente de Tesouro IPCA+), como 2035, que combinam carrego real elevado e resiliência a choques.

Crédito privado: oportunidades em emissores sólidos

Entre as recomendações, o relatório aponta operações robustas, como:

Debêntures da Rialma, apoiadas por garantias fortes, previsibilidade de receita e avanço acelerado de obras em infraestrutura.



CRA Eldorado, que combina base florestal excedente e geração consistente de caixa.

O foco está em emissores com fundamentos fortes e assimetria positiva de retorno.

Fundos imobiliários: renda, liquidez e gestão ativa

Entre os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o relatório destaca:

KNSC11 , fundo de CRIs com alta previsibilidade e carteira diversificada.



HGBS11 , focado em shopping centers premium, com portfólio maduro e vacância baixa.



BTHF11 , hedge fund (tipo de fundo de investimentos com mandato flexível e ampla liberdade para operar diferentes classes de ativos) imobiliário com mandato amplo e potencial de valorização via ativos exclusivos.

Investimentos no exterior: IA, infraestrutura digital e renda fixa premium

Para 2026, o BTG Pactual aponta que a renda variável global segue sustentada por setores como:

Inteligência artificial



Energia



Automação industrial

Já a renda fixa internacional se beneficia do movimento de normalização, com foco em emissores investment grade, TIPS e títulos soberanos de qualidade.

Cripto: o ano da institucionalização

O relatório mostra que 2025 foi um divisor de águas:

Os EUA criaram a Reserva Estratégica de Bitcoin .



ETFs ganharam velocidade de aprovação.



Stablecoins (criptomoedas projetadas para manter estabilidade de preço) foram reguladas e integradas a sistemas de pagamento.

Para 2026, o BTG Pactual vê um ambiente favorável para:

Bitcoin , fortalecido como reserva de valor.



Ethereum , infraestrutura essencial para tokenização e stablecoins .



Solana , rede de alto desempenho para aplicações de grande volume.



Aave , principal protocolo de crédito descentralizado.

