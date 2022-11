13° salário em 2022: confira quem tem direito, qual o valor e onde investir

Criado em 1962, o décimo terceiro salário é uma gratificação paga no fim do ano para todos os que trabalharam de forma regular por pelo menos 15 dias. Como o valor deve ser pago no máximo até dezembro, o dinheiro costuma ser usado com as despesas das datas comemorativas do mês e em promoções como as que acontecem na Black Friday. Basicamente, trata-se de um salário adicional pago pelas empresas e pensado com o objetivo de impulsionar a economia.

Com o tempo, outras pessoas além dos trabalhadores começaram a receber a gratificação de natal. Por isso, hoje o valor também é um direito dos pensionistas e aposentados do INSS, pessoas afastadas por doença, licença maternidade e alguns outros casos.

Dividido em dois pagamentos, a primeira parcela do décimo terceiro deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro.

Onde investir o 13° salário?

Assim como em qualquer investimento, o dinheiro do décimo terceiro salário deve ser alocado de acordo com o perfil da pessoa investidora e os objetivos. Por isso, antes de começar a pensar em poupança, CDB, LCI, LCA, CRA, ou qualquer coisa do tipo, vale realizar um teste de suitability e entender se você possui um perfil de investidor conservador, moderado ou sofisticado. Além disso, é importante considerar o momento de vida.

Para quem nunca investiu e tem pouco ou nenhum dinheiro guardado, por exemplo, a melhor opção é montar uma reserva de emergência. Assim, o investidor não é pego despreparado durante um imprevisto e consegue lidar com a situação tranquilamente. Na hora de criar essa reserva, é importante levar em consideração o risco, a rentabilidade e o tempo em que esse dinheiro leva para ser resgatado.

Agora, caso essa não seja sua situação e você já tenha uma reserva de emergência formada, é possível pensar no uso desse dinheiro para grandes compras ou a realização de uma viagem, por exemplo. Nesse caso, não se trata de um investimento, mas, ainda assim, não deixa de ser um gasto válido. Se realizado com a ajuda de uma boa instituição financeira, pode ser uma despesa estratégica, inclusive.

Qual é o valor do 13° salário?

No geral, para descobrir o valor do décimo terceiro salário, basta pegar o salário do mês de dezembro como base e dividi-lo em 12 vezes. Depois, é preciso multiplicar esse valor pelo número de meses trabalhados. Assim, quem trabalhou durante um ano inteiro, recebe o dinheiro integralmente.

No entanto, o cálculo deve levar em conta apenas os meses em que o colaborador trabalhou por pelo menos 15 dias. Caso haja faltas injustificadas, a pessoa perde direito a este mês na gratificação.

Além disso, incide sobre esse valor a tributação de Imposto de Renda, INSS e, no caso do patrão, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

