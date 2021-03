BTG compra fintech Kinvo e reforça estratégia de atração do investidor

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta terça-feira, 16, a aquisição integral da fintech Kinvo por 72 milhões de reais. O negócio reforça a estratégia do BTG Pactual digital, a plataforma digital voltada para o investidor de varejo, de ampliar e melhorar a oferta de serviços para o cliente. A informação foi divulgada depois do fechamento da bolsa.

O Kinvo é uma plataforma que permite a consolidação de investimentos de diferentes instituições financeiras em uma única carteira, facilitando ao investidor acompanhar, analisar e administrar as informações dos ativos, entre outras funcionalidades. Ela funciona tanto em aplicativo para celular como na versão para notebooks e desktops.

"A aquisição representa mais um avanço importante em nossa estratégia de investir em tecnologia para expandir nossas operações de varejo e reforça nosso compromisso de entregar o melhor serviço aos clientes", afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

A fintech conta atualmente com mais de 700 mil usuários, que somam mais de 100 bilhões de reais em investimentos cadastrados no Brasil e no exterior. O número de acessos simultâneos supera a marca de 5.000 usuários por minuto. Fundado em 2017 pelo empreendedor Moacy Veiga, o Kinvo vai continuar a operar de forma separada.

A consolidação de investimentos em uma única interface é uma das tendências de mercado que ganha força com a entrada em vigor do open banking e do open finance, uma vez que corretoras, bancos e fintechs poderão utilizar esse serviço cada vez mais como um diferencial para atrair e manter clientes -- que passam a se tornar donos de seus dados.

"Simplificaremos a jornada do investidor, desde a escolha dos produtos e a aplicação de ativos à consolidação e ao acompanhamento dos investimentos em uma única plataforma", disse Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Segundo Flora, o Kinvo poderá acelerar o desenvolvimento de novas funcionalidades e frentes de negócio, criando sinergias não só com o BTG Pactual digital e com a gestora de patrimônio do BTG como também com o BTG+, que é o banco digital de varejo que entrou em funcionamento para o público geral no começo deste ano.