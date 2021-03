BRF dispara 7% após Morgan Stanley elevar recomendação; resultado pode surpreender

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com o fechamento do mercado e principais destaques do pregão — desta terça-feira, 23, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa subiu mais de 2% nesta sessão, recuperando parte do tombo da véspera e deixando para trás três quedas seguidas. O índice, que retomou os 115 mil pontos, foi puxado pelas ações da Petrobras (PETR4), Eletrobras (ELET6) e bancos.

A petroleira subiu 12% hoje após afundar 21% ontem. O UBS avaliou o movimento de segunda-feira como "exagerado".

2) Também entre os destaques de alta, as ações da Itaúsa (ITSA4) subiram mais de 7%. Em teleconferência com a imprensa, o presidente da holding, Alfredo Setubal, disse que as ações são negociadas com um desconto excessivo na Bolsa.

3) Em relatório desta data, o Morgan Stanley elevou a recomendação de BRF (BRFS3), assim como preço-alvo, que passou de 19,00 reais para 25,50 reais, o que implica em um potencial de valorização de 19% frente ao fechamento de ontem.

Segundo os analistas do banco, os resultados do quarto trimestre da companhia podem surpreender. Os papéis BRFS3 avançaram 7,4% nesta sessão. A empresa divulga seu balanço na próxima quinta-feira, 25, após o fechamento do pregão.

