Braskem dispara 9% em 2 dias; Usiminas salta 3% com dados de vendas

As ações da Braskem (BRKM5) voltam a figurar entre as maiores altas do Ibovespa nesta quinta-feira, 17, com ganhos de 3,39%. Ontem, subiram 5,61% após notícia de que a Odebrecht retomará processo de venda da participação que detém na companhia no primeiro trimestre de 2021, segundo informações do Valor. Nos últimos dois pregões, os papéis da companhia acumulam alta de 9,5%.

Ainda de acordo com o jornal, a Petrobras (PETR3; PETR4), segunda maior acionista da Braskem, também planeja vender suas ações, em operação que pode se dar no Novo Mercado da B3. A petroleira possui 36,1% do capital total e 47% do votante.

Segundo analistas da Exame Research, o bom momento do setor de petroquímicos, com recuperação na demanda global, tende a facilitar a venda da fatia detida pela Odebrecht, mas os inúmeros problemas ambientais da Braskem podem reduzir o interesse de eventuais investidores. De qualquer maneira, eles apontam que a retomada do processo de alienação pode dar ânimo às ações da Braskem, uma vez que um novo acionista tende a dar suporte maior à companhia, tanto em termos financeiros quanto operacionais.

Siderúrgicas

Os papéis das siderúrgicas também operam entre as principais altas do índice hoje, com Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) marcando ganhos de 3,98%, 3,28%, 2,61% e 2,29%, respectivamente.

A Usiminas divulgou dados de produção e vendas do dia 1º de novembro até 15 de dezembro, reafirmando que retorno à normalidade. Segundo a companhia, a produção total de laminados pela Unidade de Siderurgia foi de 533,0 mil toneladas no período, 0,2% acima da média diária do primeiro trimestre e 6,4% superior à média diária de 2019. O volume total de vendas acumulado no mesmo período foi de 577,6 mil toneladas, 11,5% acima da média diária do primeiro trimestre e 14,1% superior à média de 2019.

Além disso, a companhia informou que, no mesmo período, o volume de vendas para o mercado interno foi de 559,2 mil toneladas, o que representa 97% do volume total de vendas, sendo 25,3% acima da média diária do primeiro trimestre e 23,2% superior à média de 2019. O mercado externo representou 18,4 mil toneladas de vendas, ou 3% do volume total vendido, sendo principalmente destinado para clientes nacionais com cadeias produtivas no exterior, disse a companhia.

Ainda acompanhando o bom humor do setor, no início da semana, o Instituto Aço Brasil divulgou que a produção de aço no mês de novembro foi de 2,9 milhões de toneladas, crescimento de 11,2% na comparação anual e 6,1% superior ao reportado em outubro. No total, as vendas internas e o consumo aparente subiram 12,9% e 16,1%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2019.