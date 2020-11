Levy destoa do consenso, cita commodities e se diz otimista para 2021

Enquanto a crise fiscal brasileira tem levado muitos investidores a buscar alternativas no exterior, Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e atual diretor de estratégia econômica do banco Safra, está otimista com o rumo do país. “Acredito que é um bom momento para o Brasil – e essa também é a visão do Safra. Vamos continuar investindo no Brasil, e muito.” As declarações foram feitas no Fórum GRI de Fundos Imobiliários, em São Paulo, o maior evento do setor, que tem parceria com a EXAME.

Apesar de ver o país se recuperando da situação fiscal, Levy acredita que a indecisão sobre o orçamento do próximo ano tem que ser resolvida com urgência. “É essencial começar o 2021 com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para começar a ter um orçamento disciplinado no ano que vem e permanecer no teto [de gastos]”, afirma. “O fiscal uma parte fundamental para manter saúde da economia como um todo.”

O ex-ministro, por outro lado, acredita que foi uma decisão acertada ter feito os estímulos. “Tanto os gastos públicos como as ações do Banco Central foram importantes para evitar a quebradeira, um efeito domino. Com pessoas e empresas entrando na inadimplência fica tudo mais difícil. A questão é como se preparar para o dia seguinte”, disse.

Ainda que veja a possibilidade de o país perder o controle da dívida pública, caso “deixe a coisa rolar”, o ex-ministro deposita sua esperança no histórico recente. “O Brasil não gosta de brincar perto do precipício. Felizmente não temos esse hábito.”

Para Levy, o setor de commodities deve seguir “muito forte”, sendo favorecido pelo câmbio desvalorizado e forte demanda da China. “Pouco se fala do exportador e do setor agropecuário, que estão indo extremamente bem, com aumento de receita na ordem de 200 bilhões de reais ou mais. Isso começa a se espalhar para o resto da economia. [Esse efeito] deve persistir no ano que vem e ao longo do tempo.”

Levy também disse que a “nova globalização” deve colocar o Brasil em uma situação favorável, com a busca de outros países por novos fornecedores. “A gente, com o câmbio mais competitivo, tem que ter ambição para fazer isso. Dá para ser otimista. Às vezes até me entusiasmo com as expectativas.”