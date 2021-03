Bradesco ultrapassa 4 milhões de clientes no Next e vê IPO em 2 anos

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, afirmou nesta quinta-feira, 4, que é natural imaginar uma abertura de capital do Next, banco digital do grupo, em um período de dois anos.

"É mais uma alternativa do que uma hipóteses", destacou o executivo que afirmou que o Next já é uma operação independente, com balanço próprio. "O Next continua evoluindo em programa de segregação", disse.

Lazari, que ressaltou que o Next tem 4 milhões de clientes e pode chegar a 7 milhões em 2021, afirmou também que o Bradesco não "teria problema nenhum" e "está no radar" fazer parcerias para "juntar forças" com o banco digital.

"Não temos nenhum problema em ter sócio não, que traga competência, valor. Não há problema nenhum em fazer [a operação]", afirmou o executivo.