BR Distribuidora salta 5% com Itaú BBA; Triunfo dispara 52% em 2 dias

As ações da BR Distribuidora (BRDT3) lideram os ganhos em porcentagem do Ibovespa nesta segunda-feira, 14, com alta de 4,71%, após o Itaú BBA reforçar recomendação de compra para os papéis. Os analistas do banco apontam que, enquanto o Ibovespa praticamente zerou as perdas no acumulado do ano, os ativos da companhia caem 26% no mesmo período, o que, para eles, é injustificado.

Segundo os analistas, a perspectiva de venda da participação remanescente da Petrobras na empresa tem prejudicado o desempenho das ações, mas a baixa alavancagem e a geração de caixa tornam o investimento atrativo. Além disso, eles estimam um dividend yield (dividendos sobre preço da ação) de 8%, sem considerar um potencial dividendo extraordinário. O preço justo para o papel, na visão deles, é de 31,00 para 2021, o que implica em um potencial de valorização de 45% frente ao fechamento de ontem.

Petrobras

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) sobem 0,18% e 0,80%, respectivamente, seguindo o movimento do do petróleo no exterior. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, avançam 0,38%, em meio a notícias sobre vacinas e explosão de um navio-tanque na Arábia Saudita.

No radar, a companhia disse que avançou no processo para venda de 50% de sua participação nas concessões do importante Polo Marlim ao iniciar a fase não vinculante da operação.

Segundo analistas da Exame Research, embora a venda do Polo Marlim ainda esteja numa fase inicial, o avanço mostra o comprometimento da Petrobras com o plano de desinvestimentos, o que tem implicações positivas para as ações. No entanto, no curto prazo, as oscilações do petróleo continuam como principais drivers para a empresa na bolsa.

Vale

Do outro lado, Vale, com queda de 0,91%, aparece entre as principais contribuições negativas para o índice em pontos. A mineradora recua em meio à queda dos preços do minério de ferro. Os contratos futuros da commodity negociados na bolsa de Dalian caíram 3,21%, cotados em 966 iuanes a tonelada. Produtores de aço e minério da China pediram às autoridades que investiguem a alta do preço da commodity. Na sexta-feira, os contratos futuros chegaram a disparar 10%, indo para sua quinta semana seguida no positivo.

CVC Brasil

As ações da CVC Brasil sobem 2,66%, na esteira de notícias sobre vacinas. Nos Estados Unidos, a vacinação em massa começa nesta segunda, após a vacina da Pfizer ser autorizada pela FDA (espécie de Anvisa americana) na sexta-feira, 11. A expectativa é de que a FDA também aprove a vacina da Modena ainda nesta semana.

No mesmo embalo, sobem os papéis das aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), 1,40% e 1,04%, respectivamente.

Oi

As ações ordinárias da Oi (OIBR3) caem 2,54%, enquanto as preferenciais (OIBR4) recuam 6,27%. A companhia realiza hoje o leilão de sua unidade móvel, que já conta com a proposta firme do consórcio entre Vivo, Tim e Claro no valor de 16,5 bilhões de reais.

Triunfo

As ações da Triunfo (TPIS3) seguem em disparada na Bolsa, acumulando ganhos de 52% nos últimos dois pregões. Hoje, sobem 33,18%, com forte volume financeiro de 49,1 milhões de reais, quase 11 vezes acima da média diária dos últimos 21 pregões, de 4,5 milhões de reais.

O movimento ocorre após a companhia ter informado na semana passada que a 8ª Vara Cível de Campinas aprovou o encerramento da recuperação judicial do Aeroporto de Viracopos, iniciado em maio de 2018. Com a aprovação, poderá ter início o processo de relicitação do aeroporto, controlado pela UTC e Triunfo.