BR Distribuidora dispara 6% após balanço e dividendos; BTG recomenda compra

As ações da BR Distribuidora (BRDT3) sobem 5,75% nesta quarta-feira, 10, e lideram os ganhos do Ibovespa, após lucro do quarto trimestre superar as estimativas do mercado e anúncio de dividendos adicionais de 1,8 bilhão de reais.

A companhia, que reportou seu balanço ontem à noite, registrou lucro liquido de 3,148 bilhões reais no quarto trimestre de 2020, ante 96 milhões de reais no mesmo período do ano passado e uma projeção de 486,4 milhões do consenso da Bloomberg. Em 2020, o lucro líquido somou 3,905 bilhões de reais, alta de 76,6% na comparação com 2019.

Quer investir nas melhores pagadoras de dividendos da bolsa? Tenha acesso às recomendações dos especialistas da Exame Invest Pro

Na relatório que acompanha os resultados financeiros, a BR explica que o lucro líquido no trimestre ultrapassou os 3 bilhões de reais em razão do reconhecimento do crédito do Pis/Ccofins (+ 647 milhões de reais) e o ganho atuarial pela mudança no plano de saúde da companhia (+ 2,132 bilhões de reais).

Ainda assim, ajustando por esses itens, os analistas do Credit Suisse, comentaram que os números da companhia corresponderam às suas expectativas. Eles avaliaram o resultado como "forte", com uma performance superior a outros pares do setor.

Os analistas apontaram que a ação da empresa está "extremamente descontada" em Bolsa, tendo mantido a recomendação outperform, equivalente a compra, para os papéis. O preço-alvo é de 32,00 reais, o que representa um potencial de valorização de 66% frente ao fechamento de ontem.

Eles destacaram ainda que a companhia anunciou dividendos adicionais de 1,8 bilhão de reais, que, somados aos 498,1 milhões que já foram pagos no dia 12 de janeiro, totalizam 2,3 milhões de reais (ou cerca de 1,98 real por ação) referentes ao exercício de 2020. "Isso em um ano de pandemia", comentaram. O montante representa um dividend yield (dividendo sobre o preço da ação) de 10,2%.

Desses dividendos adicionais, a companhia informou que pretende pagar 0,94 por ação até 30 de abril e o restante (0,60 centavos) até 31 de dezembro. O pagamento desses proventos ainda estão sujeitos à aprovação na próxima assembleia geral extraordinária, marcada para o dia 15 de abril.

Os analistas do BTG Pactual também comentaram que os números da empresa vieram sólidos e aproveitaram para elevar a recomendação do papel de neutra para compra, assim como o preço-alvo, que passou para 27,00 reais, dando um potencial de valorização de 40%.

"Com uma base de custos já alinhada ou até melhor que a dos pares, melhora na execução comercial, que deve permitir um crescimento com maior qualidade pela frente e um desempenho inferior das ações, finalmente vemos BRDT sendo negociada com um valuation que acreditamos mais do que acomodar os novos riscos do negócio de distribuição de combustível", escreveram os analistas do BTG Pactual.

Eles comentam que, nos últimos 12 meses, enquanto as ações da BR Distribuidora acumulam uma queda de 10%, o Ibovespa registra uma alta de 29% e alguns de seus pares tem uma valorização ainda mais expressiva, mostrando que os papéis podem estar atrasados na Bolsa.

No quarto trimestre, a BR Distribuidora encerrou com uma receita líquida de 24,29 bilhões de reais, avanço de 0,6% na comparação com o mesmo período de 2019 e praticamente em linha com as estimativas do consenso da Bloomberg de 24,19 bilhões de reais. No ano, a receita atingiu 81,501 bilhões de reais, uma queda de 14,2% em relação a 2019.