Bolsonaro tem pior avaliação; quarentena em SP e tudo para ler hoje

No radar: inflação, Orçamento, pandemia e o que move os mercados

Índices americanos oscilam entre perdas e ganhos após recordes da véspera; investidores repercutem retomada dos temores de alta da inflação

EXAME/IDEIA: Bolsonaro tem pior avaliação na pandemia; prefeitos, a melhor

Norte e Nordeste são as regiões que melhor avaliam a atuação dos seus prefeitos no enfrentamento da pandemia; entre os governadores, os do Sudeste são os mais mal avaliados

Doria anunciará nova fase da quarentena em SP; o que deve seguir fechado

Governador João Doria anuncia, nesta sexta-feira, 9, com vai ficar a quarentena em todo o estado a partir da próxima semana

CPI da Covid: entenda a crise que aumenta a pressão sobre governo

Abertura de investigação expõe Bolsonaro em momento de fragilidade com o Congresso, o mercado financeiro e de queda de popularidade

Startups conscientes: como o ESG pode gerar o próximo unicórnio

Preocupação com impacto socioambiental já invadiu agenda das startups e deve crescer nos próximos anos

45% das empresas estão insatisfeitas com rendimento de previdência privada

Pesquisa mostrou que a baixa rentabilidade dos fundos de previdência privada e o mau atendimento das gestoras dos planos são as principais reclamações das empresas

Auxílio emergencial: começa o pagamento para nascidos em fevereiro

Dinheiro será disponibilizado primeiro na conta poupança social digital. Veja o calendário completo e como receber

Davi e Golias? A nova aposta de uma rival da Amazon para frear a gigante

Best Buy pretende criar um serviço de assinatura que é bastante parecido com o Prime, da Amazon. O problema é que ele é bem mais caro

CEO do BMG afirma que foco em 2021 é crescer com rentabilidade

CEO do banco mineiro, Ana Karina Bortoni Dias, e head de RI falaram dos planos para este ano na edição da semana do programa Papo Aberto, da EXAME Invest Pro

Esta startup apostou no delivery por drone e já tem o iFood como cliente

Fundada há cerca de quatro anos, SpeedBird já tem parcerias com Claro, iFood, Hermes Pardini e Mercedes-Benz

Política e mundo

Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos

A causa da morte ainda não foi revelada. Em março, ele deixou o hospital após passar um mês internado

China venceu a pandemia? Feira de tecnologia em Wuhan indica que sim

A China quer mostrar ao mundo que é um país exemplo no combate à pandemia da covid-19. Wuhan, cidade epicentro da covid-19, hoje sedia exposições sobre tecnologias no campo da saúde

No Peru, a eleição da desconfiança — e que ninguém consegue vencer

Peru tem sido marcado pelas cicatrizes de esquemas de corrupção (muitos ainda da era Odebrecht) e impeachments seguidos. O país vai às urnas neste domingo

ONU dá curso online gratuito para mulheres criarem negócios digitais

Feito em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), o programa tem como objetivo ajudar empreendedoras a digitalizar seus negócios

Rio reabre hoje bares, restaurantes e comércio não essencial

Saiba tudo que vai reabrir a partir desta sexta-feira (9) no Rio de Janeiro

IGP-M: inflação do aluguel sobe 0,5% na 1ª prévia de abril

Índice Geral de Preços-Mercado acumula em 12 meses alta de 30,70%

Em vídeo, empresa de Elon Musk mostra macaco jogando videogame com a mente

Em vídeo é possível ver macaco controlando computador com joystick, que é desligado na sequência enquanto o controle se mantém

Pacheco anuncia que vai instalar CPI da Covid-19, mas critica iniciativa

Presidente do Senado afirmou que considera "equivocada" a decisão de Barroso, mas vai acatá-la

Bolsonaro sanciona nova Lei do Gás; saiba o que muda

Conforme a Secretaria-Geral da Presidência, a medida define "as condições legais necessárias para formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo"

Novo ministro da Saúde defende compra de vacinas pela iniciativa privada

A Câmara aprovou nesta semana projeto de lei que permite a empresas comprar imunizantes que não tenham registro da Anvisa, mas tenham aval de autoridades internacionais

Magalu dispara 8% depois de nova aquisição. É hora de voltar para a ação?

Gigante do e-commerce se valoriza depois de compra de empresa de buscas inteligentes. Relatório da EXAME Invest Pro analisa as perspectivas da ação

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

Entre os selecionados estão a primeira temporada da série original da Amazon Prime, “Outros” e a comédia de super-heroínas “Esquadrão Trovão” na Netflix

Nesta sexta-feira (9), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de março e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional. Por fim, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos Estados Unidos, que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” -- Arthur Ashe.

