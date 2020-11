Bolsonaro tem 41% de aprovação; iPhone 12 no Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: estímulos sob ameaça nos EUA e na UE e o que mais move o mercado

Tesouro americano entra em embate público contra o Fed em possível tentativa de enfraquecer futuro governo de Joe Biden

EXAME/IDEIA: aprovação de Bolsonaro vai a 41%, a mais alta em quase 2 anos

A última vez que a aprovação ficou acima de 40% foi em fevereiro de 2019. Desde o mês passado, a desaprovação diminuiu, passando de 34% para 31%

EXAME/IDEIA: 27% ficaram indiferentes com a eleição; abstenção foi recorde

Pesquisa mostra que parcela significativa dos eleitores brasileiros ficaram nem satisfeitos nem insatisfeitos com a eleição municipal 2020

Todos os iPhone 12: aparelhos chegam ao Brasil nesta sexta-feira

A EXAME recebeu dois modelos do aparelho para testar, iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro, e apresenta as primeiras impressões dos smartphones.

Homem negro morre após ser espancado por seguranças do Carrefour no RS

De acordo com o delegado Leandro Bodoia, houve um desentendimento entre a vítima e funcionários. Dois suspeitos foram presos em flagrante

A desigualdade em números: brancos ainda são maioria nas big techs

28,3%. Essa é a porcentagem total de profissionais negros nas chamadas big techs americanas, como Twitter, Facebook, Google, Apple e Microsoft

Movimento antirracista cresce, mas marcas devem fazer mais, aponta estudo

Estudo Racismo e Comunicação: Um Panorama em Dados foi realizado pela Ogilvy Brasil, em conjunto com o núcleo interno Eixo Benguela

Veja 6 passos para promover igualdade racial dentro das empresas

Dia da Consciência Negra traz questões como necessidade de ações afirmativas e mudanças de cultura nas empresas para diminuir abismo entre brancos e negros

Google investe em seis novas startups fundadas por empreendedores negros

Os investimentos foram feitos pelo Black Founders Fund, fundo de R$ 5 milhões que investe em negócios fundados e liderados por empreendedores negros

Reitor da Zumbi: empresas compreenderam por que promover a equidade racial

Em entrevista exclusiva à EXAME, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares fala do papel das empresas e instituições públicas no avanço contínuo

Com 10 minutos para cada candidato, horário eleitoral retorna nesta sexta

Com o adiamento das eleições por causa da pandemia, período de propaganda eleitoral na TV será mais curto. Transmissões terão apenas oito dias

Remdesivir não é indicado para tratar Covid-19, afirma OMS

O antiviral remdesivir, desenvolvido contra a febre hemorrágica do Ebola, não evita mortes, nem o agravamento da covid-19

Com retorno de 77%, Versa aposta em kit Brasil, diz Luiz Fernando Alves

Comprado em bolsa em ações de bancos e varejo e vendido em dólar, fundo Versa Long Biased tem um dos melhores desempenhos do ano na categoria

Projeto quer criar uma bolsa de valores apenas para startups iniciantes

A nova (BVM)12 – a Bolsa de Valores do Maré – espera se tornar uma alternativa para que as startups levantem capital no Brasil

Um dos melhores IPOs de 2020 pode entrar na disputa pelos Correios

Em entrevista à EXAME Invest, o CEO da Sequoia diz que a empresa, cujas ações subiram 34%, vai avaliar de perto a privatização e o modelo de venda

Vitreo lança investimento em ações sem taxa de corretagem

O investidor de varejo no Brasil passou a negociar mais ações este ano, à medida que a pandemia de covid trouxe oportunidades

Política e mundo

Saúde vai fazer campanha de conscientização sobre vacina contra covid-19

Anúncio do Ministério da Saúde ocorre em meio a declarações de Bolsonaro contra a vacinação obrigatória

Bolsonaro: “Grande problema para avançar no acordo Mercosul-UE é a França”

O acordo Mercosul-UE ainda não foi ratificado por vários países europeus, entre eles a França, devido à preocupação com a política ambiental de Bolsonaro

EUA têm 1 milhão de casos em 7 dias; Califórnia decreta toque de recolher

País enfrenta uma avanço exponencial do vírus, que já infectou mais de 11 milhões de pessoas no país e provocou cerca de 250 mil mortes

Eleições americanas: recontagem na Geórgia confirma vitória de Biden

Uma auditoria realizada após resultados não oficiais mostrarem que Biden tinha vantagem de 14 mil votos sobre o presidente Donald Trump

Enquanto você desligou…

Natal do Boticário tem Papai Noel negro e reforça compromisso antirracista

Campanha do Boticário é lançada com documentário e anúncio de compromissos. Comercial vai ao ar nesta sexta e primeiras imagens são publicadas na EXAME

13º salário: o que os analistas da EXAME Research farão com o dinheiro

Especialistas de diferentes frentes da EXAME Research revelaram o que eles farão com a famosa renda extra de final de ano

Agenda

Nesta sexta-feira (20), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.