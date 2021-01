Bolsonaro merece ser reeleito?; IRB Brasil supera Vale, Petrobras e Itaú, e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (29) para começar o dia bem informado:

Para 50%, Bolsonaro não merece ser reeleito – ainda assim, ganha em 2022

Pesquisa inédita EXAME/IDEIA também aponta que, sem opositores fortes, apenas o apresentador Luciano Huck chegaria perto de Bolsonaro no 2º turno se as eleições fossem hoje

No radar: bolsas no exterior em queda, ações do IRB e o que mais move o mercado

Mercado internacional recua em meio à cautela com movimento de pessoas físicas, que levou ações da Gamestop a dispararem quase 2.000% no ano

IRB Brasil supera Vale, Petrobras e Itaú e é a ação mais negociada na B3

Quantidade de negócios triplicou em relação à média dos 30 dias anteriores; em giro financeiro, IRB cresceu 200% e ficou atrás apenas de blue chips

Vacina contra covid-19 da Novavax tem eficácia de 89,3%

A vacina também se mostrou 85,6% eficaz contra a variante B.1.1.7, encontrada no Reino Unido. O imunizante, no entanto, não teve a mesma eficácia com a variante encontrada na África do Sul

WEG, estrela da década na bolsa, se prepara para atrair mais investidores

Em entrevista à EXAME, a fabricante catarinense reforça o foco em inovação para continuar crescendo e investindo

O Brasil não é os EUA e o short squeeze na B3 pode ser bem sem graça

Confira a lista das 12 ações com maior posição vendida e como esse mercado é pequeno perto do americano

CDB com vencimento em 3 ou 6 meses é bom negócio? Especialistas avaliam

Oferta de títulos de curto prazo aumentou, mas a liquidez limitada e a cobrança de Imposto de Renda podem diminuir o retorno líquido do investimento

Política e mundo

Continuidade do auxílio emergencial quebraria o Brasil, diz Bolsonaro

Uma eventual retomada do auxílio emergencial tem sido objeto de discussões de candidatos às presidências da Câmara e do Senado e deve voltar com força na agenda política

Rede vai ao STF para que Pazuello confirme compra de 54 milhões de doses da Coronavac

Diante do cenário de insuficiência de doses no Brasil, a Rede acionou o STF para obrigar o Ministério da Saúde a confirmar a aquisição em até 48 horas

Coronavac no RJ: nova remessa e 2ª dose da vacina serão distribuídas na próxima semana

Até o momento já foram imunizadas 157.075 pessoas contra a covid-19 no estado do Rio de Janeiro

Para empresas comprarem vacinas, o governo tem de abrir mão delas. Mas por que abriria?

Para Daniel Wang, da FGV, não está claro na legislação como empresas poderão comprar vacinas contra o coronavírus sem que o governo abdique das doses — podendo ter problemas judiciais ao fazê-lo

Índia anuncia que vai aumentar produção de vacinas para outros países

A Índia abriga o maior fabricante mundial de vacinas, o Instituto Serum, que já forneceu milhões de doses para países asiáticos e também para países como Brasil e Marrocos

Justiça dos EUA autoriza extradição de supostos cúmplices de Carlos Ghosn

Dois americanos foram detidos em maio de 2020 e são suspeitos de ajudar o ex-diretor da Renault-Nissan Carlos Ghosn a fugir do Japão

PIB da Alemanha cresce 0,1% no 4º trimestre, mas cai 5% em 2020

O resultado superou a expectativa de analistas, que previam estabilidade do PIB alemão no período

Juíza suspende lei do aborto em província da Argentina

Promotores argumentam que a lei de interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação, promulgada pelo presidente em 14 de janeiro, é contrária às normas de Chaco

FIIs, startups e inovação para a classe baixa: tendências impactam construtoras em 2021

Fundos imobiliários, parcerias com startups, busca por regiões atrativas fora de São Paulo e um novo olhar para a classe baixa estão entre as tendências que devem agitar o mercado imobiliário este ano

Enquanto você desligou…

Lendico, startup de empréstimos pessoais, busca expansão depois de incertezas de 2020

Startup que acumula 60 mil clientes lançou produto para parcelamento de boletos e busca crescer base de usuários em 2021

A receita da guru de produtividade do Google para um home office eficaz

Em entrevista exclusiva, a executiva americana Laura Mae Martin compartilha suas dicas de ouro e um arquivo gratuito para organizar sua lista de tarefas

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

Estreia da segunda temporada de “Expresso do Amanhã”, na Netflix, e primeiros episódios da série espanhola “La Jauría”, na Amazon Prime Video: confira a seleção

Agenda

Nesta sexta-feira (29), é divulgado no Brasil o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

“Seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de outra pessoa” — Steve Jobs.

