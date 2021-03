Bolsonaro ameaça Petrobras; Câmara decide se deputado continua preso e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Bolsonaro ameaça Petrobras, balanço do IRB e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem com ajuda de dados econômicos, mas mercado repercute negativamente possível intervenção na estatal

Câmara decide nesta sexta sobre prisão de deputado que atacou STF

Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso na última terça-feira, em flagrante, por publicar vídeos em que defende "surra" em ministros e faz apologia ao AI-5

Litro da gasolina fica acima de R$ 5 pela 1ª vez na média nacional

O Índice de Preços Ticket Log (IPTL) registrou aumento de 4,49% no preço da gasolina nos primeiros 15 dias de fevereiro e o litro médio do combustível agora é R$ 5,033

Oxford ou Coronavac? Bolsonaro diz que cartão de vacina de sua mãe foi rasgado

Aos 93 anos, Olinda Bonturi Bolsonaro foi imunizada. Enquanto as outras pessoas do grupo prioritário receberam a Coronavac, Bolsonaro afirmou que ela teria recebido a vacina de Oxford

Mulher é mais conservadora para investir? Não é bem assim, diz Carol Sandler

Escritora e fundadora do portal Finanças Femininas diz que base de conhecimento sobre investimentos das mulheres ainda não permite comparação sobre disposição ao risco

Pandemia aumenta interesse em fundo financiado por Gates

A pandemia chamou a atenção para questões de saúde pública subfinanciadas. Investidores antes relutantes em investir em candidatas a vacinas de nicho, como as defendidas pela fundação de Gates, tomaram nota

"Shazam da indústria": brasileira Tractian conquista um aporte da Y Combinator

A startup, que ajuda fábricas a evitar falhas mecânicas, recebeu um aporte de R$ 2 milhões. Veja o que atraiu a aceleradora americana para o negócio

Startup abre 200 vagas com home office para início imediato

As vagas são para candidatos com mais de 18 anos, que estão cursando ou já concluíram o ensino superior (tradicional ou tecnólogo)

Por causa da pandemia, Renault tem prejuízo histórico de 8 bilhões de euros em 2020

A queda histórica é explicada sobretudo pela contribuição da sócia japonesa Nissan, da qual a Renault tem 43%: penalizou o grupo francês em 4,9 bilhões de euros (5,9 bilhões de dólares)

Enel conclui ampliação da maior usina solar da América do Sul

Usina recebeu uma nova seção com capacidade de 133 MW. Investimentos chegaram a 422 milhões de reais e uma nova expansão já está em andamento

50 startups: operadora Fluke quer mudar a relação do cliente com a telefonia móvel

A startup, fundada no ano passado, aposta no atendimento ao cliente 100% digital para competir contra as operadoras de celular que dominam o setor

Política e mundo

Começa a valer toque de recolher na Bahia; 4 estados já decretaram medida

No estado de São Paulo, apesar de não proibir a circulação de pessoas, estabelecimentos comerciais não podem abrir depois das 22 horas

Bolsonaro afirma que dólar está alto e tem que baixar a R$ 5,00 com reformas

Para Bolsonaro, as reformas estruturantes vão "despertar, mais do que atenção, a segurança do investidor"

Tarifa Externa Comum do Mercosul pode ser reduzida em 20%

Também está em análise a redução de tarifas de importação sobre bens de capital e de informática, o que não dependeria de aprovação do Mercosul

Em encontro do G7, Biden promete avançar sua “revolução verde”

Presidente americano fará seu primeiro evento com outros líderes mundiais. China e pandemia também estão na pauta

Japão corta perspectiva econômica em fevereiro pela 1ª vez em 10 meses

Estado de emergência por causa da crise do coronavírus prejudica consumo; terceria maior economia do mundo deve encolher neste trimestre

PMI composto da UE sobe a 48,1 em fevereiro, graças à indústria

O PMI industrial do bloco teve uma inesperada alta a 57,7 em fevereiro, atingido o maior nível em 36 meses

Enquanto você desligou…

Latam proíbe embarque de passageiros usando máscaras com válvulas. Entenda o motivo

A companhia aérea Latam decidiu proibir alguns tipos de máscaras faciais em seus voos, seguindo recomendações de entidades como a International Air Transport Association (Iata) e a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Bolsonaro zera imposto federal do diesel e gás de cozinha

Isenção do imposto começa em 1º de março, afirma presidente. Bolsonaro também criticou a Petrobras por reajustar os valores da gasolina e do diesel a partir desta sexta-feira

Dá o play: 5 estreias de filmes e séries para assistir no final de semana

A seleção de lançamentos de filmes e séries da semana inclui: "Por Trás de Seus Olhos", "EUA: A Luta pela Liberdade", "Eu Me Importo", "O Internato: Las Cumbres" e a 2ª temporada de "For All Mankind"

Agenda

O Fed divulga o Relatório de Política Monetária semestral enviado pelo Banco Central americano ao Congresso nesta sexta-feira (19), que traz a conduta de política monetária, acontecimentos econômicos e as perspectivas para o futuro dos EUA.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.