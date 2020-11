Bolsas estão prontas para mais ganhos com proximidade da vacina

(Bloomberg) — O mercado de ações global está pronto para mais ganhos com a proximidade de uma vacina contra a Covid-19, segundo um professor que desenvolveu um indicador que acompanha a corrida das farmacêuticas.

Gestores de ativos e formuladores de políticas em breve poderão acessar o indicador de progresso de vacinas, que se baseia em atualizações de ensaios e notícias relacionadas, disse Viral Acharya, que desenvolveu o índice e é professor de economia do departamento de finanças da Stern School of Business da Universidade de Nova York.

Além de uma ferramenta útil para autoridades que avaliam uma estratégia de saída da pandemia, os dados também podem ajudar investidores de ações à medida que a rotação para setores cíclicos aumenta, disse Acharya, que também assessora o Federal Reserve Bank de Nova York e o Fed da Filadélfia. Acharya foi vice-presidente do banco central da Índia.

“Certamente, há algum ganho adicional para os preços das ações com base em notícias da chegada de vacinas com novos passos bem-sucedidos”, disse em entrevista online de Nova York. “No momento, as notícias têm sido positivas, mas sabemos que em outubro tivemos notícias de um revés”, portanto, os investidores não devem descartar mais obstáculos ao longo do caminho, acrescentou.

O indicador de vacinas foi desenvolvido para um artigo de pesquisa de Acharya e dos coautores Steven Zheng, Timothy Johnson e Suresh Sundaresan, que neste mês divulgaram as conclusões de “The Value of a Cure: An Asset Pricing Perspective (o valor de uma cura: uma perspectiva da precificação de ativos)”. O indicador é baseado em dados do Centro de Vacinas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, bem como em notícias e comunicados à imprensa sobre atualizações de testes e aprovações regulatórias.

Dados positivos neste mês sobre as possíveis vacinas de empresas como Pfizer e Moderna levaram investidores à estratégia de rotação para ações mais sensíveis ao crescimento econômico. O índice MSCI All-Country World é negociado perto da máxima histórica. Com uma vacina cada vez mais próxima de ser aprovada, investidores provavelmente terão como foco a logística e a produção para avaliar se a tendência pode continuar e quanto tempo levará para a economia global voltar ao normal.

“O tipo de indicador de progresso de vacinas que temos lhes dará uma indicação de expectativa de tempo da rotação”, disse Acharya. “Eles podem decidir fazer apostas ou hedges nesse tipo de rotação em seus portfólios.”