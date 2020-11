Ibovespa sobe e caminha para melhor resultado mensal desde 1999

A bolsa brasileira caminha para fechar em alta pela quarta semana consecutiva puxada pelo dia de recordes no mercado americano. O feito deve levar o índice a registrar o melhor desempenho mensal desde dezembro de 1999. Nesta sexta-feira, 27, o índice subia 0,77%, para 111.078 pontos às 15h23. Somente nesta semana, o Ibovespa acumula alta de quase 5%; a alta mensal é de 18,25%. Acompanhe a cobertura abaixo.

Dois dos três principais índices da bolsa americana fecharam em máximas históricas no pregão encurtado pelo feriado de Ação de Graças na véspera. O S&P 500 registrou alta hoje de 0,3% e encerrou o dia aos 3.638 pontos, novo recorde. O Nasdaq avançou 0,9%, para 12.205 pontos, outra máxima histórica. Já o Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 0,1%, em 29.910 pontos, pouco abaixo da marca dos 30 mil pontos conquistada na terça-feira.

No acumulado da semana, Dow Jones e S&P 500 subiram 2,2% e 2,3%, respectivamente. A Nasdaq, por sua vez, registrou um ganho semanal de quase 3%. A sessão de hoje terminou mais cedo, às 15h.

Entre os principais motivadores para a sequência de altas nas bolsas globais estão os avanços nos testes de vacinas contra o coronavírus e a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, que estimulou a busca por investimentos em países emergentes.

De acordo com dados da B3, o mês de novembro já é, disparado, o que teve a maior chegada de estrangeiros para a bolsa. Somente até o último dia 24, o saldo de investidores internacionais estava positivo no mês em 29,471 bilhões de reais – desconsiderando a entrada com em ofertas públicas de ações. O segundo mês com a maior entrada de recursos estrangeiros havia sido em outubro, quando o saldo ficou positivo em 2,867 bilhões de reais – ou 90% abaixo do resultado preliminar de novembro.

As condições também impulsionam as moedas dos países emergentes. O dólar é negociado a 5,32 reais, baixa de 0,11%. No acumulado semanal, a moeda americana caminha para alta de 0,6%.

No radar dos investidores nesta sexta, também estão os dados do IGP-M referentes ao mês de novembro, que voltaram a superar as estimativas. No mês, a inflação medida pela FGV subiu 3,28% ante a alta esperada de 3,22%. No acumulado de 12 meses, a alta do IGP-M já é de 24,52%. “Essa sequência longa de surpresas nas últimas semanas sugere que os modelos de mercado estão com certo viés, podendo seguir subestimando a pressão nos preços de atacado. Caso o auxílio emergencial seja estendido por mais dois meses, teríamos mais um corredor de repasse dos preços do atacado para o consumidor, podendo contaminar itens cíclicos. Nesse cenário, teríamos uma antecipação do início do ciclo de aumento da política monetária”, avaliam analistas da Exame Research.

Também foi divulgado nesta manhã a taxa de desemprego do mês de setembro que, segundo o IBGE, passou de 14,4% para 14,6%. O número é cerca de três pontos percentuais acima do nível em que estava antes da pandemia. Por outro lado, economistas estimam que a taxa deveria estar em torno de 20% considerando a quantidade de pessoas que estavam em busca de emprego antes da pandemia e hoje não estão mais procurando. Entre os fatores para a queda da busca por emprego estão o auxílio emergencial e a própria crise econômica, que reduziu o número de postos de trabalho. Segundo os dados do Caged divulgados ontem, o país acumula perdas de 171.139 empregos formais entre janeiro e outubro deste ano.