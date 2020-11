Bolsa pode ter melhor mês desde 1999; PT sem capitais e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (30) para começar o dia bem informado:

Com impulso de blue chips, bolsa pode ter melhor mês desde 1999

Melhora na bolsa foi puxada por volta do investidor estrangeiro diante da redução das incertezas no cenário externo; analistas dizem que alta pode continuar

Melhor mês do século, restrições em SP e o que mais move o mercado

Dow Jones caminha para melhor desempenho mensal desde 1987; no Brasil, Ibovespa já subiu quase 20% em novembro

Quanto vale o Brasil? 764 bilhões de dólares, diz consultoria de marcas

O Brasil ficou em 16º lugar no ranking de marcas das nações mais valiosas do mundo, segundo a consultoria inglesa Brand Finance

Primeira parcela do 13º é paga hoje. Veja como usar bem o dinheiro

As empresas que atrasarem a primeira parcela do 13º salário estão sujeitas ao pagamento de multa e autuação

Em meio à crise no setor petrolífero, Petrobras reforça foco em inovação

Em entrevista à EXAME, o gerente executivo de P&D da companhia enaltece a importância das parcerias para inovar, mais recentemente com startups

Lojas online esperam recorde de vendas em mais um dia de descontos nos EUA

Americanos devem aproveitar hoje a Cyber Monday, dia de promoções voltado ao comércio eletrônico que deve movimentar até 12 bilhões de dólares este ano

Atividade industrial da China em novembro tem maior alta em 3 anos

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial de indústria da China subiu a 52,1 em novembro de 51,4 em outubro

“Lollapalooza dos ambientalistas”, Greentech reúne projetos verdes da AL

Evento promove a conexão entre startups de impacto e investidores entre os dias 30 e 4 de dezembro

Eleições 2020

Pela primeira vez em 35 anos, PT não vence a prefeitura de nenhuma capital

Sem Recife e Vitória, partido ganhou apenas quatro cidades no segundo turno. Legenda que chegou a levar 638 prefeituras em 2012 teve seu pior desempenho

MDB, PSDB e DEM vão governar a metade das capitais brasileiras

No segundo turno, MDB vence em cinco das sete cidades que disputou. PSDB conseguiu reeleger dois prefeitos. DEM, com três vitórias, ganha no Rio de Janeiro

Paes e Covas são eleitos com discurso alinhado contra o radicalismo

Paes e Covas aparecerem ao lado de Maia e Doria no discurso de vitória deste domingo — duas figuras antagônicas ao presidente Bolsonaro

Resultado das eleições fortalece pautas de centro no Congresso

Especialistas avaliam que devem perder força discursos ideológicos e ganhar espaço matérias com viés social e econômico, com protagonismo dos parlamentares

Vitória dos ausentes? Abstenções superam votos de Paes e outros eleitos

Goiânia, onde o prefeito eleito está no hospital, e Rio de Janeiro foram as duas capitais com maior abstenção nas eleições

Abstenção no segundo turno chega a 29,47% e bate recorde, informa TSE

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso disse que abstenção de eleitores no segundo turno das eleições municipais foi maior que o desejável

Fatos curiosos da eleição: prefeito não sabe que venceu e a maior goleada

Eleição teve disputa no segundo turno só entre mulheres e candidatos com o mesmo número de votos. Veja 5 curiosidades

Eleições 2020: Os principais momentos da apuração dos votos no 2º turno

A EXAME acompanhou a apuração do segundo turno das eleições municipais de 2020 em tempo real. Veja abaixo no minuto a minuto

Mundo

Biden fratura o pé direito durante brincadeira com o cachorro

Biden, 78 anos, sofreu a fratura ao escorregar enquanto brincava com um de seus dois pastores alemães, Major

Biden nomeia equipe de comunicação totalmente formada por mulheres

Esta é a primeira vez que a equipe de comunicações da Casa Branca será integrada exclusivamente por mulheres

Irã estuda resposta para morte de cientista nuclear, que atribui a Israel

O governo do Irã deve anunciar medidas de retaliação a Israel pela morte de um dos principais cientistas do programa nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, na sexta

Enquanto você desligou…

34 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Estágio e trainee: Motorola, Aegea e Marisa têm vagas

Marisa, Motorola e Google são empresas com programas de estágio e trainee abertos

Agenda

Nesta segunda-feira (30), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é” — Scott Cook.

