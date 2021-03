Bolsa japonesa fecha acima de 30 mil pontos com expectativas econômicas

As ações japonesas subiram nesta segunda-feira, fechando em máximas de mais de 30 anos, devido às crescentes expectativas de uma recuperação nos ganhos corporativos e no crescimento econômico.

O índice Nikkei terminou em alta de 1,91%, a 30.084,15 pontos, retomando o nível psicologicamente importante de 30.000 pela primeira vez desde agosto de 1990.

Os setores de energia, saúde e indústrias lideraram os ganhos.

O Topix mais amplo avançou 1,04% para 1.953,94, fechando em seu nível mais alto desde junho de 1991.

As ações das empresas que relataram ganhos tiveram altas, à medida que os investidores continuaram a apostar em setores que devem apresentar bom desempenho à medida que a economia global se recupera da pandemia do coronavírus.

O Japão deve começar a vacinação contra o coronavírus esta semana, o que também está sustentando os preços das ações.

No entanto, as ações japonesas subiram 8% até agora neste mês, e alguns analistas alertam que o mercado pode estar superaquecido.

"As ações subiram tão rápido que você poderia dizer que ultrapassaram o limite de velocidade", disse Ayako Sera, estrategista de mercado do Sumitomo Mitsui Trust Bank.

As ações também tiveram um impulso depois que os dados mostraram que o Produto Interno Bruto do Japão cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre.