Ibovespa sobe, supera 113 mil pontos e caminha para 5ª semana de alta

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 4, e caminha para a quinta semana de alta – feito que não ocorria desde o rali do fim do ano passado. Além do otimismo da vacina, que tem sido a principal razão para o rali nas bolsas do mundo todo, a expectativa por estímulos nos Estados Unidos também contribui para o tom positivo. Acompanhe a cobertura.

A mesma euforia das bolsas ocorre no de câmbio, onde investidores desmontam suas posições defensivas em dólar. Com a maior busca por ativos de risco, moedas emergentes se valorizam no mundo todo, sendo o real o protagonista desse movimento.

Desde o início de novembro, a moeda brasileira se valorizou 12% em relação ao dólar, que voltou a ser negociado próximo aos patamares de julho, abaixo de 5,15 reais. Nesta sessão, a moeda americana volta a cair contra emergentes, enquanto oscila próxima da estabilidade no Brasil.

No mercado, investidores aguardam o relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos, o payroll. A expectativa é de uma desaceleração do mercado trabalho, já que em novembro grandes cidades, como Nova York, adotaram medidas de restrição para conter a segunda onda de coronavírus. A divulgação do dado, considerado o mais importante pelo mercado financeiro está marcada para às 10h30.

Investidores também estão confiantes de que republicanos e democratas cheguem acordem um pacote de estímulo de 908 bilhões de dólares, após senadores republicanos sinalizarem apoio. Ao Washington Post, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell disse ter tido uma “boa conversa” com a presidente da Câmara democrata Nancy Pelosi.