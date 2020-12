Bolsa bate recorde de 2016; teste de covid por saliva e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Powell vs Mnucchin, PMI, vacinas e o que move o mercado

Principais índices de ações voltam a subir após bolsas passarem por realização de lucros no início da semana

Bolsa em dezembro: euforia externa tenta se sobrepor a risco fiscal

Ibovespa ainda está 5,84% abaixo do nível do fim de 2019, mas pode anular essa perda com esperada aprovação de vacinas contra a covid-19

Carteira de ações EXAME Research zera posição em Cyrela e BB Seguridade

Saídas ocorrem após ganhos de 19% e 21% dos papéis, respectivamente, na Bolsa durante o mês de novembro

Prêmio em dividendos de FIIs aponta distorção no juro, diz Freitas

André Freitas, CEO da Hedge Investments, diz que o Banco Central está atrasado e alerta para o risco de ter que subir os juros mais do que seria necessário

Fundos de shopping são chance de ganho de capital, diz Freitas, da Hedge

Para CEO da maior gestora independente de fundos imobiliários, cotas de fundos estão com desconto depois de queda de até 40%

Tesouro Direto fica no azul em novembro; saiba quais são as perspectivas

A alta dos índices que acompanham a variação de preços tem motivado a busca por títulos do Tesouro com retorno calculado pela inflação



Criminosos assaltam bancos em Criciúma e deixam cidade sitiada

A ação do grupo aconteceu no centro de Criciúma. A polícia suspeita que eles tenham invadido agências da Caixa, do Itaú, do Banco do Brasil e do Banrisul

USP lança autoteste rápido de covid-19 pela saliva nesta terça-feira

Próprio paciente recolhe a saliva em um tubo de ensaio no sistema de autocoleta; teste RT-Lamp detecta casos de covid-19 em até 24 horas

Casos de covid-19 ocupam 84% das UTIs em hospitais privados de SP

Levantamento mostra que houve crescimento nas internações por covid-19 em 79% dos hospitais na rede particular, reflexo da piora da pandemia

Pfizer e BioNTech pedem uso emergencial de vacina contra covid-19 na UE

A Pfizer e a BioNTech anunciaram o resultado final dos testes em 18 de novembro, mostrando que sua vacina é 95% eficaz na prevenção da covid-19

Embraer sofre ataque “hacker” e diz não saber extensão dos danos

A Embraer informou que o ataque foi identificado no dia 25 de novembro. A empresa não relevou que tipo de informações foram vazadas

Novo fator previdenciário começa a valer nesta terça-feira

Regra deixa de existir como antes da reforma da Previdência, mas ainda será aplicada em duas situações diferentes; entenda

Com China em alta e vacina, OCDE melhora projeção para o PIB

Apesar da melhora, a estimativa é que a China seja o único país analisado pela OCDE a crescer em 2020. Para o Brasil, a projeção é pior que a do governo

Recuperação da indústria da UE perde força em novembro, aponta PMI

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro caiu a 53,8 em novembro de 54,8 em outubro

Reunião Opep e aliados: briga por mercado será ainda mais difícil em 2021

Embora o objetivo seja comum, membros do grupo continuam discordando sobre volumes de produção

Política e mundo

Temos votos suficientes para aprovar a reforma tributária, diz Maia

De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, há 320 votos favoráveis à PEC 45, mesmo sem contar com a ajuda dos partidos da base do governo

Documentos mostram que a China minimizou surto de covid-19, diz CNN

A China ocultou casos de covid-19 no início do surto na província de Hubei. A CNN teve acesso a 117 páginas de documentos confidenciais

Enquanto você desligou…

The Coffee recebe aporte de US$ 5 milhões da Monashees

Gestora lidera segunda capitalização na rede que em dois anos alcançou 30 lojas e agora tem planos de chegar a 100 até fim de 2021

Guerra do streaming: Directv Go chega com esporte ao vivo e 90 canais

Serviço de streaming chega ao país com possibilidade de acesso a jogos ao vivo, além de séries e filmes sob demanda

Após aporte de R$ 580 mi, Acesso Digital muda nome da marca para Unico

A empresa anuncia a nova marca e identidade visual após ter recebido um aporte milionário em setembro de fundos SoftBank e General Atlantic

Agenda

Nesta sexta-feira (1), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Na Europa tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” — Arthur Ashe.

