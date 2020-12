Bolsa a 128 mil pontos em 2021, CoronaVac em SP e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: Para 69% dos brasileiros, vacinação começa no primeiro semestre de 2021

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que a maior parte dos brasileiros acredita que uma campanha de imunização contra o coronavírus comece em breve

EXAME/IDEIA: aprovação de Bolsonaro se mantém em 35%, desaprovação cai

Na série histórica, a avaliação positiva do presidente é uma das mais altas desde que o presidente assumiu o cargo, em janeiro de 2019

No radar: guerra comercial, vacina da Moderna e o que mais move o mercado

Volta de rumores sobre disputa comercial entre China e Estados Unidos aumenta cautela dos investidores e freia rali de fim de ano

Ibovespa até 140 mil pontos: as projeções de 11 bancos e corretoras em 2021

Recuperação econômica, estímulos e juros baixos devem motivar novas recordes, dizem analistas, mas fantasma fiscal seguirá presente

São Paulo recebe mais 2 milhões de doses da vacina CoronaVac

“Agora são 2 milhões de doses da vacina para salvar milhões de brasileiros”, afirmou o governador João Doria

Confiança da indústria deve saltar a máxima em mais de 10 anos em dezembro

Dados preliminares da Sondagem da Indústria sinalizam ganho de 1,5 ponto no Índice de Confiança da Indústria (ICI), a 114,6 pontos

Reservas de hotéis aumentam nos Estados Unidos após aprovação de vacina

No mesmo dia em que a vacina da Pfizer foi aprovada pela FDA, foi registrado o maior número de reservas diárias desde o início da pandemia em março

Bolsa dobrou mas total de agentes autônomos não acompanhou, diz EQI

Profissionais que fazem assessoria de investimentos aumentaram em apenas 34% em 12 meses, ampliando o espaço para essa carreira no mercado

EB-5: Visto que dá direito ao green card pode ser facilitado com Biden

A imigração é considerada assunto importante no governo de Joe Biden e Kamala Harris e o programa EB-5 pode ajudar a fomentar a economia pós pandemia

Conheça 5 pacotes de telemedicina, um oferecido até pelo Einstein

Preços de serviços de medicina à distância variam entre 13 reais e 60 reais por mês. Confira as opções que são uma alternativa aos planos de saúde

Continuidade de comissão de combate à covid será decidida nesta sexta

Às 15h, o deputado Francisco Jr. (PSD-GO) apresenta seu relatório com avaliações sob o trabalho do governo federal no combate à pandemia

Política e mundo

Câmara aprova PL que libera R$ 177 bi de fundos públicos para combate à covid

Pelo projeto aprovado, os recursos podem ser usados com auxílio emergencial e saúde e educação, estímulo ao emprego e à renda, além de apoio a estados

Apagão no Amapá: 185 mil não vão pagar conta de luz

A isenção de cobrança, que abrangeu 13 municípios do Amapá, chegou a R$ 55,6 milhões no período

Com vacina da Moderna, EUA podem ter mais 20 milhões de doses até o fim do ano

FDA, órgão regulador de medicamentos, pode seguir recomendação de painel de especialistas e aprovar a vacina da Moderna nesta sexta



Portugal impõe toque de recolher na noite do Ano Novo para conter o coronavírus

“O número de casos por semana está caindo, mas não tão rapidamente quanto antes”, disse o primeiro-ministro ao explicar as medidas mais rígidas

Chegou a hora da verdade no diálogo pós-Brexit, diz negociador da UE

Negociadores do Reino Unido e da União Europeia tentam alcançar um acordo pós-Brexit

EUA restringem acesso de empresa da China a microchips de ponta

Medida restringe exportação de tecnologia originada nos EUA sem licença e eleva a pressão sobre a SMIC, central para a China melhorar sua autossuficiência

Pfizer pede aprovação de vacina contra covid-19 no Japão

O Japão tem um acordo de fornecimento com a Pfizer para 120 milhões de doses da vacina contra covid-19

Enquanto você desligou…

Covid-19 mata três vezes mais em hospitais do que a gripe

Estudo mostra que 16,3% dos pacientes internados com covid-19 acabaram nos serviços de reanimação ou em cuidados intensivos

Streaming força cinema a se reinventar e mudança deve começar pelo preço

Redes de cinemas nos EUA podem diminuir o valor em represália ao movimento da Warner de lançar filmes no streaming na mesma data de estreia das telonas

Startup 100 Foods lança hambúrguer e “nuggets” à base de planta

Para competir no disputado mercado de carne vegetal, a startup brasileira criou uma versão de frango feita com proteína de ervilha



Fim do carvão? Agência Internacional discute o futuro da fonte mais poluente do mundo

Relatório discutirá se ainda há espaço para o carvão na matriz de energia global

De olho no investidor qualificado, Itaú lança novos fundos ESG

Três novos produtos focam em carteiras internacionais, empresa ligadas à água e energias renováveis

#NãoVolte: “Precisamos impedir a próxima crise”, diz coordenador da ONU no Brasil

A Agenda 2030 propõe caminhos para resolver os grandes problemas da humanidade. Mas, cinco anos após sua aprovação, pouco foi feito efetivamente

Natal com chamada de vídeo? Zoom oferece reuniões sem limite de tempo

Plataforma de chamadas de vídeo aproveita fim de ano para se aproximar de consumidores

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.