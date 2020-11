Bolsa a 110 mil?; Black Friday com dinheiro de volta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Ibovespa a 110 mil, PIB nos EUA e o que mais move o mercado

Bolsas oscilam próximas da estabilidade após dia de euforia; agenda está recheada, com antecipação de dados devido ao feriado americano

Black Friday com dinheiro de volta: varejistas com ofertas mais agressivas

Empresas de diferentes setores oferecem dinheiro de volta para o cliente em promoções de Black Friday

Lições de longo prazo segundo dois dos principais investidores brasileiros

Roberto Vinhaes e Mauricio Bittencourt participaram do evento BRASA Talks

Senado vota lei de falências para evitar “quebradeira” em meio à crise

Projeto em discussão reformula a legislação atual e busca facilitar o processo de recuperação judicial de empresas em dificuldade

Confiança do consumidor cai pelo 2° mês consecutivo, diz FGV

Incertezas relacionadas à pandemia de covid-19 abalam a percepção do setor sobre o momento atual e os próximos meses

Nova recessão ameaça economia global apesar de avanço de vacinas

Aumento de casos e perspectiva de lenta distribuição de vacinas alimentam temores de nova recessão, o que aumenta a pressão sobre bancos centrais e governos



Países adotam diferentes estratégias contra a segunda onda da covid-19

Enquanto a Alemanha estuda a prorrogação do lockdown, a França relaxa as medidas restritivas. Os Estados Unidos e o Brasil esperam pela vacina

Entenda por que a escolha de Yellen ao Tesouro alimenta a euforia na bolsa

Ex-presidente do Fed, Janet Yellen é uma defensora de estímulos para reativar a economia, o que pode significar um pacote mais ambicioso nos EUA

Com quase 120 anos, Gerdau tem 1ª mulher no comando de uma siderúrgica

Engenheira de 43 anos, Michele Robert assumiu a presidência da Gerdau Summit, que nasceu com foco no fornecimento de peças para a geração de energia eólica

Com patente, LG indica futuro com notebooks que podem ser enrolados

Fabricante sul-coreana pode apostar no design inovador para seus aparelhos, mas ainda é cedo para dizer se a ideia vai sair do papel

Quais são as apostas mais quentes da Azul para o turismo no verão

Com aviões de até nove lugares, a Azul conecta aeroportos pequenos e próximos de cidades turísticas, como Ubatuba, SP, Paraty e Angra dos Reis, RJ

Lucro da Caixa sobe 1,7% e atinge R$ 2,6 bilhões no 3º trimestre

A margem financeira da Caixa foi de R$ 9,9 bilhões no terceiro trimestre de 2020, aumento de 2,7% se comparado ao trimestre anterior

Startup HiLab recebe investimento de gestora de Abilio Diniz

A HiLab, startup de saúde, cresceu tanto que atraiu os olhares de investidores como a Positivo, a Qualcomm e de uma empresa fundada por Abílio Diniz

‘Exclusividade de agentes autônomos perdeu sentido’, diz Flora, do BTG

Para Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital, sinalização da CVM de liberar agentes a se relacionar com diferentes plataformas é evolução do mercado

Vacância de galpões logísticos é a menor da história. É hora de investir?

Forte alta das vendas pela internet ampliou a demanda por espaço, mas trouxe junto investimentos em novos centros de distribuição. Como ficam os preços?

Política e mundo

Alguns europeus terão vacina antes do fim do ano, diz Comissão Europeia

“O relaxamento de medidas contra a covid-19 são um risco muito grande para uma terceira onda”, alertou Ursula Von Der Leyen

China reage à acusação de Eduardo Bolsonaro sobre 5G

A China acionou o Itamaraty para reclamar de uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, posteriormente apagada por ele

ONU discute conflito na Síria, prestes a completar 10 anos, nesta quarta

A intenção da ONU é forçar o regime de Assad a aceitar a resolução 2254, que prevê eleições, mas expectativa é de poucos avanços para o fim dos conflitos

Enquanto você desligou…

O caminho das empresas para combater a violência contra mulheres

Claudia Woods, diretora da Uber no Brasil, escreve sobre as ações que as empresas podem tomar para enfrentar a violência contra as mulheres

Após aporte de R$ 23 mi, Celcoin lança ferramentas para o open banking

A startup está disponibilizando tecnologia para que os clientes dos bancos e fintechs possam compartilhar suas informações financeiras

Evento discute nesta quarta os desafios da inovação brasileira na pandemia

Evento da Anprotec, uma das principais associações de aceleradoras e incubadoras de startups, discute esforços do empreendedorismo durante crise do Covid-19

Agenda

Nesta quarta-feira (25), os Estados Unidos divulgam quanto foi o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. O resultado é esperado pelo mercado e deve influenciar na bolsa brasileira e na negociação do dólar. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.

