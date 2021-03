Bolha ameaçada? Ações da Tesla despencam 25% em um mês

Um dos símbolos da prosperidade e da exuberância dos mercados pós-pandemia, a Tesla liderou os ganhos entre todas as ações nos Estados Unidos em 2020, com valorização acima de 700%. Neste ano, a trajetória de alta teve prosseguimento em janeiro, com a ação subindo 25% e tornando Elon Musk, o fundador e CEO da companhia, o homem mais rico do mundo.

Mas os ventos mudaram desde o fim de janeiro. Nesta terça-feira, 23, as ações da maior montadora do mundo de carros elétricos chegaram a recuar 13% no início do pregão, zerando os ganhos da empresa neste ano. Neste momento (início da tarde em Nova York, às 13h locais), a queda era superior a 5%, levando os papeis a 677 dólares.

Ou seja, desde a cotação recorde de 883,09 dólares alcançada em 26 de janeiro, as cotações recuaram cerca de 25%. Na semana passada, Musk já havia perdido o status de maior bilionário do mundo para Jeff Bezos, da Amazon.

Segundo analistas, a queda tem razões de mercado e ligadas à própria Tesla. No primeiro caso, as perspectivas de crescimento da economia americana com o novo pacote de estímulo do presidente Joe Biden e o avanço das campanhas de vacinação levam investidores a buscar ganhos maiores em ações que podem se beneficiar da retomada da atividade, como as de varejo e as das companhias aéreas.

No segundo caso, a "culpa" vem do próprio Musk, uma vez que a Tesla anunciou há duas semanas que comprou 1,5 bilhão de dólares em bitcoins. Como a criptomoeda caiu fortemente nos últimos dias, a companhia ficou exposta a essas variações.