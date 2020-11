BofA doa milhões a universidades nos EUA por igualdade racial

O Bank of America está enviando cheques de 1 milhão de dólares para 21 universidades e faculdades comunitárias nos Estados Unidos escolhidas para ajudar a promover a igualdade racial e econômica.

Os recursos irão para várias escolas estaduais com grande número de alunos negros e latinos, incluindo o Baruch College em Nova York, a Delaware State University e o St. Louis Community College, disse o banco na quinta-feira.

As instituições usarão o dinheiro para desenvolver ou expandir programas que ajudem os alunos a concluir a educação e treinamento profissional para as lacunas de habilidades em suas comunidades. O banco trabalhará com grandes empregadores locais para combinar o treinamento com empregos em potencial.

“Foi um foco intencional nas instituições públicas”, disse Ebony Thomas, executiva que dirige as iniciativas de igualdade racial e oportunidades econômicas do banco com sede em Charlotte, Carolina do Norte. As doações têm como objetivo “ampliar e engrandecer essas instituições e criar planos de carreira e oportunidades para esses alunos no mercado de trabalho”.

O Bank of America prometeu doar 1 bilhão de dólares ao longo de quatro anos para promover a igualdade racial, dos quais 300 milhões de dólares já foram alocados. O banco investiu 50 milhões de dólares em dez instituições financeiras com foco em minorias como parte desse compromisso.

“Eu penso no garoto que é incrivelmente inteligente, que é tão talentoso, que tem fome e é motivado, mas não tem acesso”, disse Thomas. “Eu que passei por um programa semelhante a este quase 20 anos atrás, posso falar sobre como eles podem mudar vidas.”