BlackRock aumenta aposta em ETFs no Brasil com novos produtos

(Bloomberg) A BlackRock lançou uma série de produtos que darão a investidores brasileiros acesso a alguns de seus principais fundos de índice negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) globais, em um esforço para popularizar esse tipo de estratégia no país.

A maior administradora de ativos do mundo abrirá alguns de seus ETFs iShares para investidores locais por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), ou seja, com listagem no Brasil, na B3. Serão 37 novos ETFs da BlackRock no país via a listagem de BDRs – 35 de ações e 2 de commodities.

No modelo anterior, sem BDRs, a gestora tinha apenas 5 ETFs no Brasil. Os novos produtos são principalmente baseados em ações, incluindo setores como aeroespacial, biotecnologia e estratégias sustentáveis.

Os lançamentos vêm na esteira de mudanças regulatórias recentes para estes tipos de produtos. Em 1º de setembro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autorizou o lançamento de ativos com lastro em ETFs e permitiu que investidores de varejo comprassem BDRs pela primeira vez.

Por enquanto as novas opções serão inicialmente restritas para investidores qualificados, aqueles com capital investido superior a 1 milhão de reais. Segundo a B3, a expectativa é que os novos fundos estejam disponíveis em breve também para todos os investidores pessoas físicas.

A baixa popularidade de ETFs na indústria de fundos brasileira contrasta com seu sucesso no resto do mundo. Até a semana passada, havia menos de duas dezenas de ETFs de ações listados no Brasil, segundo site da B3, embora o país tenha uma das maiores indústrias de gestão de ativos do mundo. Dos 5,8 trilhões de reais investidos em fundos, apenas 0,5% estão em ETFs, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro (Anbima).

“Há um potencial tremendo”, disse Dominik Rohe, diretor geral para América Latina da BlackRock, que cita a alta adoção do instrumento entre os fundos de pensão nos países vizinhos da região. “No Brasil ainda vai demorar – não é algo que esperamos que aconteça amanhã ou em alguns meses. Para nós, este é um plano de longo prazo”.

Confira a lista dos 37 novos BDRs de ETFs disponíveis na B3:

# Código US Nome Ticker na B3 Nome Pregão 1 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF BAAX39 MSCI ASIA JP 2 ACWI iShares MSCI ACWI ETF BACW39 MSCI ACWI 3 DVY iShares Select Dividend ETF BDVY39 SELECT DIVID 4 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF BEEM39 MSCI EMGMARK 5 EFA iShares MSCI EAFE ETF BEFA39 MSCI EAFE 6 ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF BEGD39 TRTMSCI EAFE 7 ESGE iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF BEGE39 INC ESG AWAR 8 ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF BEGU39 TRUSTMSCI US 9 EWG iShares MSCI Germany ETF BEWG39 MSCI GERMANY 10 EWH iShares MSCI Hong Kong ETF BEWH39 MSCIHONGKONG 11 EWJ iShares MSCI Japan ETF BEWJ39 MSCI JAPAN 12 EWP iShares MSCI Spain ETF BEWP39 MSCI SPAIN 13 EWT iShares MSCI Taiwan ETF BEWT39 MSCI TAIWAN 14 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF BEWU39 MSCI UK 15 EWW iShares MSCI Mexico ETF BEWW39 MSCI MEXICO 16 EWY iShares MSCI South Korea ETF BEWY39 MSCISOUTHKOR 17 EWZ iShares MSCI Brazil ETF BEWZ39 MSCI BRAZIL 18 EZU iShares MSCI Eurozone ETF BEZU39 MSCIEUROZONE 19 IAU iShares Gold Trust BIAU39 GOLD TRUST 20 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF BIBB39 NASDAQ BIOTC 21 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF BIEF39 COREMSCIEAFE 22 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF BIEM39 COREMSCI Emk 23 IEUR iShares Core MSCI Europe ETF BIEU39 COREMSCI EUR 24 IGF iShares Global Infrastructure ETF BIGF39 GLOBAL INFRA 25 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF BIJH39 CORE MIDCAP 26 IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF BIJR39 CORESMALLCAP 27 ILF iShares Latin America 40 ETF BILF39 LATIN AMER40 28 INDA iShares MSCI India ETF BNDA39 MSCI INDIA 29 ITA iShares US Aerospace & Defense ETF BAER39 US AEROSPACE 30 ITOT iShares Core S&P Total US Stock Market ETF BITO39 CORE SP TOTA 31 IVV iShares Core S&P 500 ETF BIVB39 CORE SP 500 32 IWM iShares Russell 2000 ETF BIWM39 RUSSELL 2000 33 IYF iShares US Financials ETF BIYF39 US FINANCIAL 34 IYW iShares US Technology ETF BIYW39 US TECHNOLOG 35 MCHI iShares MSCI China ETF BCHI39 MSCI CHINA 36 SLV iShares Silver Trust BSLV39 SILVER TRUST 37 USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF BUSM39 MSC

(Com a redação)