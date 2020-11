Black Friday em alta; até onde vai o rali da Vale? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (27) para começar o dia bem informado:

No radar: IGP-M, desemprego, cisão no Itaú e o que mais move o mercado

Bolsas globais caminham para fechar mais uma semana em alta; mercado americano volta a abrir, mas terá horário de funcionamento reduzido

Fim do IGP-M como índice do aluguel? QuintoAndar adota o IPCA em contratos

Maior plataforma de locação de imóveis do país adotará índice de preços ao consumidor para reajustar alugueis, em vez do indicador que reflete o atacado

IGP-M tem alta de 3,28% em novembro, diz FGV

Com a taxa de novembro, o IGP-M acumula inflação de 21,97% em 2020 e de 24,52% em 12 meses

Com 9 altas em 10 pregões: até onde vai o rali da Vale?

Para analistas, papéis da mineradora ainda estão descontados em Bolsa; no mês, a alta acumulada chega a 26,5%

NotreDame Intermédica prepara oferta de ações de R$ 2 bilhões

Um dos maiores grupos de saúde do país, a Intermédica já realizou 12 aquisições no ano; oferta foi relatada por pessoas a par da operação

Recuperação lenta de serviços vai limitar crescimento, diz ex-Tesouro

Para Carlos Kawall, diretor da gestora ASA Investiments, os auxílios foram insuficientes para pequenos empresários e exagerados para pessoas físicas

PIB do país deve voltar a cair no início de 2021, prevê ASA Investments

Fim do auxílio emergencial, desemprego elevado e piora das condições monetárias devem fazer a economia desacelerar, dizem Carlos Kawall e Gustavo Ribeiro

Black Friday: estas 5 empresas podem surpreender em 2020

Em ano de pandemia e distanciamento social, o destaque deve ficar com varejistas que não são “nativas digitais”

Grupo do Pão de Açúcar e do Extra espera Black Friday 5 vezes maior

Descontos vão de 40% a 70% em algumas categorias de produtos

Vai comprar uma TV na Black Friday? Veja como escolher o melhor modelo

Além do tamanho da tela e a marca, é preciso observar critérios como resolução, taxa de atualização, tipo de tela, entre outros

Black Friday: BK, McDonald’s, Subway e mais 7 fast foods a partir de R$2

Sanduíches, hambúrgeres, pizzas e sobremesas estão em promoção nas redes de fast food nesta Black Friday

Black Friday: vendas geradas por influenciadores crescem mais de 60%

A rewardStyle, startup americana que conecta marcas a personalidades da internet, compartilhou dados sobre o efeito dos influenciadores nas vendas

Pequenas empresas faturam R$ 1,5 mi nas primeiras horas de Black Friday

Dados compilados pela Loja Integrada até as 7h mostram que o ticket médio das compras é 12% mais alto em 2020 que no ano anterior

Black Friday: como evitar ciladas nas compras online

Pagar com cartão de crédito, usar comparadores de preços e tomar cuidado com links estão entre as dicas reunidas

Site travou na Black Friday? Conheça seus direitos na hora da compra

Comerciantes podem utilizar a data de promoções para enrolar consumidores, indica Idec

Governo de SP anuncia na segunda-feira plano para frear avanço da covid-19

De acordo com o comitê de saúde, todas as opções estão na mesa e não está descartada a possibilidade de voltar a restringir atividades

STF conclui julgamento que protege manguezais e reverte decisão de Salles

Os ministros analisam as regras de proteção a mangues e restingas que foram derrubadas pelo Conama, colegiado presidido por Ricardo Salles

“Votem em quem quiserem”, diz Bolsonaro sobre eleição no Rio

Bolsonaro abriu mão de pedir votos para o candidato à reeleição Marcelo Crivella, apoiado por ele no primeiro turno

Bolsonaro perde apoio nas capitais durante o período eleitoral, diz Ibope

O porcentual dos que consideram a administração de Bolsonaro ótima/boa variou negativamente em 19 cidades

As lições da crise do Amapá: não culpe o regulador

Quatro executivos ouvidos pela EXAME falam do risco da insegurança jurídica para a atração de investimentos no setor elétrico

Rússia anuncia que Índia produzirá milhões de doses de vacina Sputnik V

A Rússia anunciou que recebeu encomendas que superam 1,2 bilhão de doses da vacina contra covid-19 em mais de 50 países

Trump diz que deixará a Casa Branca se Colégio Eleitoral confirmar Biden

A reunião do Colégio Eleitoral para formalizar o resultado das eleições americanas está marcada para o dia 14 de dezembro

Startup oferece alternativa para receber encomendas da B2W e BR Malls

A Clique Retire instala “armários inteligentes” que permitem que o consumidor retire pacotes comprados pelo e-commerce em metrôs, postos ou shoppings

Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

“Shawn Mendes: In Wonder”, documentário da Netflix que mostra a vida do cantor, e “Uncle Frank”, drama mais aguardado do mês na Amazon Prime Video: confira

Nesta sexta-feira (27), será publicado um dos principais indicadores da economia brasileira, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Já a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o IGP-M referente ao mês de novembro. O índice mede a variação de preços da economia dentro de um determinado período. A variação de preços levantada pelo índice é bastante utilizada em contratos, por isso é conhecido como “inflação do aluguel”.

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” — Steve Jobs.

