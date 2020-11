Black Friday da Chevrolet dá carência de 1 ano para pagar parcela do carro

Nesta Black Friday a Chevrolet permite que modelos como o Onix Plus possam ser adquiridos com entrada de 50% e saldo em 48 prestações, sendo as 12 primeiras pagas pela montadora. Ou seja, o cliente fica um ano sem pagar a prestação do carro.

A compra poderá ser totalmente digital. Caso o cliente tenha interesse em algum modelo, deve escolher a concessionária de preferência para que a equipe de consultores possa atendê-lo por meio de seu canal de preferência, incluindo o WhatsApp ou telefone.

O cliente que fechar negócio, ainda ganha um vale combustível no valor de R$ 250.

Entre os modelos ofertados estão Novo Onix, Novo Onix Plus, Novo Tracker, além da picape Nova S10 e do Novo Trailblazer.