Black Fralda dará desconto de até 70% em fraldas para comemorar Dia do Consumidor 

Para comemorar o Dia do Consumidor, que ocorre no dia 15 de março, a Proxy Media, empresa de marketing digital, realizará a 9ª edição da Black Fralda. O evento, que é focado na liquidação de produtos infantis do país, terá descontos de até 70% nas principais marcas de fraldas, além de acessórios e outros itens para bebês.

A nova edição da Black Fralda ocorre entre os dias 15 de março e 21 de março. Entre as marcas participantes estão Huggies, Babysec, PomPom, Cremer, MAM, entre outras. Já entre as lojas online participantes confirmadas estão, Magazine Luiza, Pague Menos, Panvel Farmácia, entre outras. Os interessados em participar devem se inscrever no site do evento: https://blackfralda.com.br/.

A campanha reunirá as grandes marcas do mercado com o objetivo de unir lojas e produtos em um só lugar. Além dos descontos oferecidos, a edição deste ano também contará com um sorteio de três prêmios de R$ 5 mil.

Além desta edição em março, haverá mais dois eventos, em julho e novembro. Em 2020, a última edição do evento reuniu mais de 50 marcas participantes, 30 mil pedidos realizados, 1,7 milhão de clientes participantes e mais de 6 milhões de tiras vendidas.

“Para 2021, a expectativa é de superar esses números, pois parte das vendas realizadas em cada edição da Black Fralda será revertida em doação para o GRAAC, instituição filantrópica com trabalhos direcionados a crianças e adolescentes”, explica Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media, empresa de marketing digital e organizadora da Black Fralda.