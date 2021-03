Bemobi estreia na B3; votação do projeto de autonomia do BC e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (10) para começar o dia bem informado:

No radar: Bemobi estreia na B3, vendas do varejo e o que mais move o mercado

Investidores dão continuidade ao rali, após pausa para realização de lucros; bolsa de Xangai sobe mais de 1% antes de feriadão de uma semana

Deputados devem votar projeto de autonomia do BC nesta quarta-feira

Texto prevê mandato fixo de quatro anos para dirigentes e estabelece situações em que eles podem ser demitidos

Manaus e São Paulo deveriam ter prioridade na vacinação contra a covid-19?

A estratégia de vacinar os locais com maior número de casos seria mais efetiva? Descubra o que especialistas acham

Brasil vive um “teatro da desinfecção” com coronavírus. Como as empresas podem mudar isso

Para além das regras dos governos, também cabe às empresas frear a disseminação do coronavírus em meio à alta de casos no Brasil, dizem especialistas

Maior estudo de vacina da Pfizer da covid-19 é em Israel – e resultados são promissores

Segundo cientistas, houve uma redução de 53% no número de novos casos no primeiro grupo de pessoas totalmente vacinadas da metade de janeiro até o dia 6 deste mês

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos no país

Levantamento apontou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais

Gestora de ex-trader do JPMorgan vê boas oportunidades na Ásia

Com atuação voltada para o mercado internacional, BlueLine se protegeu em juros mexicanos durante a crise de março de 2020 - e encerrou mês em alta

Referência em ESG no país, Suzano divulga resultados do 4º tri de 2020 nesta quarta

Empresa tem práticas sólidas de ESG, ao mesmo tempo em que é uma das principais sequestradoras de carbono do Brasil

População mais velha está mais disposta a se tornar sustentável do que os jovens, diz pesquisa

Levantamento relacionou o aumento dos pedidos de delivery a uma maior preocupação ambiental da população com as origens e manuseio de alimentos e embalagens

A Uber vai deixar a pandemia no passado? Resultado financeiro pode trazer respostas

Balanço trimestral pode trazer dimensão da pandemia para a empresa, além de explicações sobre o fim da divisão de carros autônomos

Ceitec, Dataprev e Serpro: as “big techs estatais” na mira da privatização

Governo brasileiro quer transformar as empresas em companhias privadas

O plano da Kroton para acabar com o déficit de profissionais de TI no Brasil

Gigante da educação lança 12 cursos de formação específica para áreas requisitadas no mercado de tecnologia da informação

Tempo sem limite: o valor de profissionais experientes como Tom Brady

Por que manter os talentos experientes, como o jogador de futebol americano de 43 anos que acabou de vencer o sétimo título no Super Bowl, cada vez mais importante para as empresas

Coca-Cola: as mudanças causadas pela pandemia vão trazer bons resultados?

Ao redor do mundo empresa aposta em redução do quadro de funcionários e de portfólio ao mesmo tempo em que investe em causas associadas ao ESG; empresa divulga balanço nesta quarta

Partiu, Marte? Missão espacial chinesa entra na órbita do planeta vermelho

Com a missão Tianwen-1, que significa "busca pela verdade celestial", os chineses querem realizar um levantamento da atmosfera do planeta



Após convite a Maia, João Doria conversa com ACM Neto

Doria tenta obter apoio do DEM a seu projeto presidencial e diz que não há "distanciamento" com ex-prefeito de Salvador

Doria faz ofensiva por candidatura à presidência e expõe racha no PSDB

Movimento foi visto por alguns tucanos como apressado, já que ninguém na legenda havia sido consultado previamente

Professores se reinventam para dar aulas remotas na rede estadual do Rio

Cerca de 96 profissionais estão gravando aulas que servirão de reforço para alunos durante modelo híbrido

Carne para de subir em janeiro, mas preço vai continuar salgado com fim do auxílio emergencial

Retirada do benefício pode ter afetado a demanda e freado alta, mas, com exportação aquecida, patamar atual deve se manter ao longo do ano

Índice de preços ao consumidor da China tem queda anual de 0,3% em janeiro

A deflação é resultado da base de comparação mais elevada de janeiro de 2020, quando os preços de bens de consumo aumentaram antes do feriado do Ano Novo Lunar

Recuperação do comércio global deve estagnar novamente no 1° tri, diz ONU

Para o primeiro trimestre de 2021, a ONU projeta uma queda de 1,5% no comércio de bens em relação ao trimestre anterior e uma perda de 7% no comércio de serviços

Se é IPO tech, é bom: investidor troca fundamentos por risco de startups

Em dia cheio de ofertas, Westwing e Locaweb concentram atenção dos investidores, enquanto Cruzeiro do Sul sofre escrutínio sobre vida física

QuintoAndar abre mais de 100 vagas e busca profissionais de todo o Brasil

Maioria das vagas são para as áreas de Tecnologia e Pessoas, que seguirão 100% remotas mesmo após a pandemia

Clubhouse: famosos do ecossistema empreendedor do Brasil adotam a nova rede social

Dentro do aplicativo é possível participar de conversas com nomes como Camila Farani (investidora), Brian Requarth (fundador do VivaReal) e Florian Hagenbuch (presidente da Loft)

“Se problema fosse dinheiro para vacina seria mais fácil”, diz Luiza Trajano

Iniciativa da empresária para vacinação contra covid-19 realiza pesquisa sobre o SUS em todos os municípios

Twitter tem resultado acima do esperado, mas fecha 2020 no vermelho

Rede social afirmou que número de usuários cresceu em janeiro, apesar do caos em torno da expulsão de Donald Trump no início do ano

NYSE alerta que pode deixar Nova York se imposto de transferência de ações for cobrado

Estado está enfrentando grandes déficits orçamentários devido à pandemia, o que levou alguns parlamentares estaduais a apresentar um projeto de lei que prevê a tributação de determinadas transações financeiras

Advogado de Trump diz que não houve fraude na eleição e que processo democrático funcionou

Na primeira sessão do julgamento do impeachment de Donald Trump, senadores votaram pela constitucionalidade do processo. O julgamento continua nos próximos dias

Claro pagará R$ 3,7 bi por sua fatia na compra da rede móvel da Oi

Ao todo, a parte da Claro corresponde a 22,4% em termos de desembolsos

IPO da Cruzeiro do Sul sai abaixo da faixa indicativa e movimenta R$ 1,23 bi

A estreia das ações da empresa na B3 acontecerá na próxima quinta-feira (11), sob o ticker "CSED3"

Latam elimina check-in antes de voos e quer que passageiro despache bagagem sozinho

Cliente já pode despachar bagagem via totens de autoatendimento em quatro aeroportos no país

Nesta quarta-feira (10), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de dezembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até dezembro de 2020. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Já nos Estados Unidos, o estoque de petróleo bruto será atualizado, como ocorre toda semana. Além disso, também será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país. Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” — Ann Landers.

